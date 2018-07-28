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Aydın'da maden ocağında iş kazası: 1 ölü
Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağında meydana gelen iş kazası sonucunda bir işçi hayatını kaybetti.
Olay, Sıralılar Mahallesindeki bir maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kömür çıkartılan maden ocağında dinamitçi olarak çalışan evli ve iki çocuk babası Harun Demirci, maden ocağında meydana gelen iş kazasında ağır yaralandı. Diğer işçiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Demirci, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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