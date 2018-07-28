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Kandil'e hava harekatı
Irak kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerine düzenlenen harekatlarda bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler kullanılamaz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi.
Harekat sonucunda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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