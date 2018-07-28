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TESK'ten 'Ar-Ge bütçesi artırılsın' talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Ar-Ge'ye ayrılan bütçe maalesef yeterli değil. Her yıl belirlenen miktar artıyor fakat yine de harcamalar düşük. Yeni dönemde Ar-Ge'ye daha fazla önem verilmeli ve öncelikli konu tarım olmalı
28 Temmuz 2018 11:29
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TESK'ten 'Ar-Ge bütçesi artırılsın' talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ar-Ge'ye ayrılan bütçenin yeterli olmadığını belirterek, "Her yıl belirlenen miktar artıyor fakat yine de harcamalar düşük. Yeni dönemde Ar-Ge'ye daha fazla önem verilmeli ve öncelikli konu tarım olmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Ar-Ge çalışmalarının, meyvesini uzun vadede veren bir ağaç gibi düşünülmesi gerektiğine işaret ederek, kaynakları etkin kullanmak, üretim ve ihracatı artırmak, dışa bağımlılığı en aza indirmek, eğitim sistemindeki eksiklikleri gidermek gibi birçok konuda bu çalışmaların çok önemli olduğunu vurguladı.

Ar-Ge'ye ayrılan bütçenin yeterli olmadığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Her yıl belirlenen miktar artıyor fakat yine de harcamalar düşük. Yeni dönemde Ar-Ge'ye daha fazla önem verilmeli ve öncelikli konu tarım olmalı. Ülkemizin en büyük güçlerinden ve zenginliklerinden birisi tarım. Detaylı ve kapsamlı araştırmalarla toprak yapımızdan ürettiğimiz meyve çeşitliliğine kadar neler yapılabilir, neler yanlış yapılmıştır ya da daha farklı neler yetiştirilebilir bunları görmek için çok önemli veriler elde ediliyor. Üretimin ve çeşitliliğin ihtiyaca göre artması, gelişmesi demek, ihracatın da artması demektir. Dolayısıyla cari açığın kapanması, dışa bağımlılığın azalması, ekonomimizin canlanması açısından güzel bir nimet olacaktır. Ar-Ge çalışmalarına harcanan rakamlardan asla çekinilmemeli, aksine daha cömert davranılarak destekler artırılmalı."
Anadolu Ajansı
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