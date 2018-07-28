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Burdur, bedelli askerliğin yeniden merkezi olmak istiyor
Bedelli askerliğin 2012 yılına kadar merkezi olan ve kaldırılmasının ardından birçok esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığı Burdur, yeniden umutlandı. Adeta ekonomisi bedelli askerler üzerinden yürüyen Burdur'da esnaf yeniden eski günlerine dönmenin özlemini yaşıyor
Gazi Caddesindeki bir çok esnaf bedelli askerliğin tekrar gelmesine sevinirken, taksici Osman Sayar, "Bedelli askerin gelmesi iyi olur. Burdur esnafımız biraz olsun rahat nefes alır" dedi. Gazi Caddesi esnafından Sadık Duman ise 21 günlük temel eğitimi az bularak 28 gün veya 1 ay olması gerektiğini söyledi.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise 25 Temmuz tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen bedelli askerlik teklifinin Burdur esnafını beklenti içine soktuğunu söyledi. Ercengiz, "Biz yerel yönetim olarak bedelli askerliğin yeniden Burdur'a gelmesi için tüm desteği vereceğiz" dedi. Geçmişte bedelli askerliğin merkezinin Burdur olduğunu kaydeden Ercengiz, "Altyapısı ve deneyimi olan Burdurumuz'a bedelli askerliğin tekrar gelmesi esnafı biraz olsun rahatlatacaktır" dedi.
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