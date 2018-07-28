|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İstanbul'da henüz bilinmeyen nedenle bir okulun istinat duvarı çöktü
Sancaktepe'de henüz bilinmeyen nedenle bir okulun istinat duvarı çöktü
İstanbul'da aşırı yağış nedeniyle Sancaktepe'de bir ilkokulun duvarı çöktü.
Alınan bilgiye göre, Sancaktepe Mahallesi Dik Sokak'ta bulunan Mevlana İlkokulu'nun duvarında, aşırı yağış nedeniyle çökme meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Okulun bulunduğu sokak trafiğe kapatılırken, güvenlik önlemlerinin ardından itfaiye ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlatması bekleniyor.
Bu haber 639 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI