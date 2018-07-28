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Bedelli eğitiminin verileceği iller

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler yasanın Resmi Gazetede yayımından itibaren 3 ay içinde başvuru yapacakken, bedelli askerler için 21 günlük eğitimin hangi birliklerde alacaklarına yönelik taslak çalışma yapıldı.
28 Temmuz 2018 12:25
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Bedelli eğitiminin verileceği iller

Bedelli askerlerin 21 günlük eğitimi hangi birliklerde alacaklarına yönelik taslak çalışma yapıldı. Burdur, Manisa, Antalya, Sivas, Tokat, Erzincan, Amasya ve Bilecik'teki Piyade ve Topçu Er Eğitim Tugay ve Alay Komutanlıkları planlamaya alındı. Başvuru sayısına göre celp dönemleri de belirlenecek.

KESİN BAŞVURU KASIM'DA NETLEŞECEK

Yüksek oranda başvuru olması durumunda celp dönemlerinin her ay yapılması öngörülüyor. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler yasanın Resmi Gazetede yayımından itibaren 3 ay içinde başvuru yapacaklar. Kasım ayında kesin başvuru sayısının netleşmesi bekleniyor.

JANDARMA DA ALACAK

1 milyon 340 bin kişinin yasadan yararlanma imkanı olduğu ve 400 bin civarında bir başvuru beklendiği belirtiliyor. Başvurunun fazla olması durumunda kara kuvvetlerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığına bağlı jandarma eğitim komutanlıklarının da devreye alınabileceği belirtiliyor. Bedelliler için 21 günlük eğitimin verilmesi düşünülen birlikler şöyle:

58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı - Burdur

5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı - Sivas

1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı - Manisa

3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı - Antalya

48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı - Tokat

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı - Amasya

59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı - Erzincan

3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı - Amasya

(Kaynak: Sözcü)
Sözcü
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