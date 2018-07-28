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16 yaşındaki çocuk cinayete kurban gitti
Aralarında husumet bulunan bir kişiye saldırı düzenleyen şüphelilerin silahından çıkan kurşunun isabet ettiği 16 yaşındaki Fırat Kıpçak hayatını kaybetti
Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan bir kişiye silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerin açtığı ateş sonucu, olayla ilgisi bulunmayan 16 yaşındaki Fırat Kıpçak'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 30 Haziran'da 23.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde yolda yürüyen Ömer A.'ya aralarında husumet bulunan iki şüpheli otomobilden ateş açtı. Ömer A. saldırıdan yara almadan kaçarken, şüphelilerin silahından çıkan kurşun bir cep telefonu satış dükkanında çalışan Fırat Kıpçak'a isabet etti. Otomobilde bulunan şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevre sakinleri tarafından hastaneye kaldırılan Kıpçak, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını belirledi. Polis, 25 Temmuz'da Esenyurt'ta belirledikleri adreslere düzenlediği baskında şüpheli Suat D. ile Celal S.'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Suat D.'nin emniyette "hırsızlık, uyuşturucu ve yaralama" suçlarından, Celal S.'nin ise "dolandırıcılık" suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Öte yandan ifadesine başvurulmak üzere emniyete getirilen ve "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 4,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Güvenlik kamera kayıtlarında, Ömer A.'ya yolda yürürken yanına yaklaşan otomobilden ateş açıldığı, Ömer A.'nın eğilerek olay yerinden kaçtığı, çevredeki vatandaşların kurşun isabet etmesi sonucu yaralanan Kıpçak'ın çalıştığı dükkanın önünde toplandığı görülüyor.
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