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İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Anadolu Yakası'nda, saat 12.00-14.00'te kuvvetli, gök gürültülü sağanak beklendiğinden ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, 12.00 ila 14.00 arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler ve radar verileri kapsamında, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 12.00-14.00 saatleri arasında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı belirtildi.
Açıklamada, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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