1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MAZLUMDER'den '28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin' talebi

MAZLUMDER Genel Sekreteri Kaya Kartal: 28 Şubat mahpusları kimseden af talebinde bulunmuyor. Onlar gayrimeşru mahkeme kararlarıyla tıkıldıkları cezaevlerinden bırakılmak ve yeniden yargılanmak istiyorlar
28 Temmuz 2018 13:16
Yazdır
MAZLUMDER'den '28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin' talebi

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Sekreteri Kaya Kartal, "28 Şubat mahpusları kimseden af talebinde bulunmuyor. Onlar gayrimeşru mahkeme kararlarıyla tıkıldıkları cezaevlerinden bırakılmak ve yeniden yargılanmak istiyorlar." dedi.

Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen MAZLUMDER üyeleri, "Siyasi yargı kararları iptal edilsin", "28 Şubat son olsun" yazılı pankartlar taşıdı.

Burada basın açıklamasını okuyan MAZLUMDER Genel Sekreteri Kartal, 28 Şubat mağdurlarının durumuna dikkati çekmek için defalarca toplandıklarını ama dikkate alınmadıklarını söyledi.

Kartal, "28 Şubat'ın yargısı" ile "paralel yargı" süreçlerinde her ideolojiden binlerce insanın sanık sandalyesine oturtulduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Bu insanlar torba dosyalara dahil edilerek haberdar bile olmadıkları sözde eylemlerin sözde failleri yapılarak devletin faili meçhul sicili temizlenmeye çalışılmış ve tıkıldıkları cezaevlerinde unutulmaya terk edilmişlerdir. Bu zulme, 'dur' demek için konuştuk, konuşacağız, bağırdık, bağıracağız. 28 Şubat'ın brifingli yargısının ve bu yargının tahkim ettiği zemine basarak büyüyen paralel yargının hukuksuz kararları ile devlete karşı suç işlediği iddiası ile 20 yılı aşkın süredir cezaevlerinde tutulan 28 Şubat mahpusları kimseden af talebinde bulunmuyor. Onlar gayrimeşru mahkeme kararlarıyla tıkıldıkları cezaevlerinden bırakılmak ve yeniden yargılanmak istiyorlar. Defalarca vurguladığımız üzere kendilerini tutuklayanlar tutuklu hale geldiği halde af talebinde bulunmayan, vakur ve onurlu bir duruşla haklarını arayan bu insanların ve ailelerinin hak taleplerine kulak vermek ve gereğini yerine getirmek, açıktır ki başta yargı, iktidar ve TBMM olmak üzere herkesin üzerine düşen önemli bir görevdir."

MAZLUMDER Genel Sekreteri Kartal, 28 Şubat hükümlülerinin kurban bayramını aileleriyle birlikte geçirmelerini beklediklerini belirterek, bunun için herkesin bahaneleri ve korkuları bir tarafa bırakarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Basın açıklamasına, Mustazaflar Cemiyeti, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), Öze Dönüş ve Köklü Değişim hareketi de destek verdi.

" talebi
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 294 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı'na tutuklama kararı
28 Temmuz 2018 13:07		 'Trump ve Pence'in tweetleri iyi düşünülmüş bir stratejinin parçası değil'
28 Temmuz 2018 12:23
TBMM Başkanı Yıldırım'dan Yunanistan'a taziye mektubu
28 Temmuz 2018 11:36		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya'ya gitti
28 Temmuz 2018 11:18
Sözcü Kalın: Bu ilişkiyi kurtarmak hala mümkün
28 Temmuz 2018 09:57		 AK Parti'de başkan adayları belirlerken ana kriter ne?
28 Temmuz 2018 09:00
CHP'de muhaliflerin B planı
28 Temmuz 2018 08:40		 Ahed Tamimi yarın cezaevinden çıkıyor
28 Temmuz 2018 08:30
ABD herkesle kavgalı
28 Temmuz 2018 08:05		 CHP'de gerilim artıyor, karşılıklı suçlamalar üst üste geliyor
28 Temmuz 2018 07:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, sözlü sınavı kaldırmak için çalışma yürütüyor
Askerlikte yeni sistem: 3 ay askerlik 6 ay bedel
Bedelli eğitiminin verileceği iller
Tapuda ödenen harçlar geri alınabilecek
Başkent'te tıra çarpan 2 asker hayatını kaybetti
Kritik yargılamanın hakimleri dağıtıldı
FETÖ'nün Karadeniz ayağına büyük darbe
28 Temmuz 2018 tarihli HSK'ya Ait Kararlar yayımlandı
Rahip Brunson kararı üzerinden Türk yargısını yargılamak
3 Osmanlı Padişahı, 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan, 1 Başkan gördü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
neymar 1
susamsız simit 2
narcos 1
toyota 2
kitap gibi kadın 2
bahçeli'nin askıda ekmek projesi 4
bir cisim yaklaşıyor 3
vincent janssen 1
sayfayı kaydırmak 4
programlama 2
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam