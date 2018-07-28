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KPSS Alan Sınavı 1. oturumu sona erdi
Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testlerinin uygulandığı KPSS Alan Sınavı sabah oturumu tamamlandı
Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testlerinin uygulandığı KPSS Alan Sınavı sabah oturumu tamamlandı
Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testlerinin uygulandığı KPSS Alan Sınavı sabah oturumu tamamlandı.
Her bir testte 40 soru yer aldı ve her bir test için 50 dakika süre verildi.
Cumartesi, saat 14:30'da başlayacak oturumda hukuk, iktisat, maliye alanlarının, Pazar sabahında ise İşletme, muhasebe ve istatistik bölümlerinin üçüncü oturum düzenlenecek.
Oturumları tamamlayan KPSS adayları, memurlar.net forumundaki bilgi paylaşımlarına katılabilir.
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