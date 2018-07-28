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Kız bebeğin doğum raporuna 'erkek' yazılınca kimlik çıkaramadı

Sivas'ta özel bir hastanede doğan kız çocuğunun doğum raporuna 'erkek' yazılınca nüfus müdürlüğüne giden baba hayatının şokunu yaşadı
28 Temmuz 2018 13:40
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Kız bebeğin doğum raporuna 'erkek' yazılınca kimlik çıkaramadı

Huzur Mahallesi'nde yaşayan ve 9 yıldır evli olan 38 yaşındaki Nami ile 37 yaşındaki Yasemin Erbaş çiftinin 21 Temmuz günü kentteki özel bir hastanede sezeryanla gerçekleşen doğum sonrası kız çocukları dünyaya geldi. 2 kilo 800 gram olarak dünyaya gelen kız bebeğine çift, Zehra ismini koymaya karar verdi. Çiftin çocuğu doğduktan sonra hastane tarafından hazırlanan ilk rapora 'erkek' yazılırken, 2 hafta sonra hazırlanan yeni raporda kız diye kaydedildi.

Hayatının şokunu yaşadı

Daha sonra İl Nüfus Müdürlüğüne giden baba Erbaş kızının kimliğini çıkarmak istedi. Burada hayatının şokunu yaşayan Erbaş, kızının sisteme erkek olarak kayıt edildiğini öğrendi. Kızının kimliğini çıkaramayan Erbaş eşinin doğum yaptığı özel hastaneye giderek durumun düzeltilmesini istedi. Çabalarından bir sonuç alamayan Erbaş yetkilerden yardım bekliyor.

"Belki de çocuğumu değiştirdiler"

4 Eylül Sanayi Sitesi'nde boyacı ustası olarak çalışan baba Namir Erbaş, "Eşim özel bir hastaneye giderek sezaryen ile doğum yaptı. Çocuk doğdu, çocuk doğunca hiç yakınını çağırmamışlar. Benim getirdiğim elbise yerine başka bir elbise giydirerek getirmişler çocuğu. Benim çocuğum kız olmasına rağmen erkek diye kayıtlara geçmişler. Üç gündür dükkanımı kapatıp gidiyorum düzeltmiyorlar. Benim çocuğum olduğundan da şüpheliyim çünkü hiçbir yakınını çağırmadan benim getirdiğim elbise yerine başka elbise giydirip odasına getirmişler. Belki de hastanede değiştirdiler. Hastaneye gidiyorum düzelttirmek için düzelttik deyip bana bir kağıt veriyorlar. Kağıtlarda kız diye düzeltiyorlar ama nüfusa gidiyorum kimliği çıkarmak için orada erkek gözüküyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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