|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Diyarbakır'da 4 kadın suda kayboldu, 2'sinin cesedi bulundu
Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Görpınar Köyü Çalıönü mezrası yakınlarında bulunan Malabadi Baraj Gölü'ne giren 4 kadın suda kayboldu, 2'sinin cesedi bulundu.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde baraj gölüne giren 4 kişiden 2'si boğuldu, 2'si kayboldu.
Alınan bilgiye göre, Batman'ın Kozluk ilçesinden Silvan ilçesine bağlı Gürpınar köyünün Çalıönü mezrasına pikniğe giden 4 kişi, girdikleri baraj gölünde bir süre sonra kayboldu.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri (UMKE) sevk edildi.
Aramalar sonucu 2 kişinin cesedi sudan çıkarıldı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Bu haber 5,498 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI