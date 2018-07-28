|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Yalova'da Deprem Anıtı'na zarar verildi
Belediye Başkanı Vefa Salman: "17 Ağustos Marmara Depremi'nde yaşamını yitiren vatandaşlarımızın isimlerinin bulunduğu alanın kırılarak, sprey boyalarla boyanarak zarar verilmesi kime ne kazandırıyor? Bu anıt, depremde yaşamını yitirenler adına yapıldı. Yapılanlar, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza büyük saygısızlık"
Yalova'da, 17 Ağustos Deprem Parkı'ndaki Deprem Anıtı'nın mermerlerinin, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırılıp zarar verildiği bildirildi.
Belediye Başkanı Vefa Salman, yazılı açıklamasında, Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden kişilerin isimlerinin yer aldığı blok mermerlerin kırıldıktan sonra spreylerle boyandığını belirtti.
Vatandaşların, Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden 2 bin 504 kişinin isminin yer aldığı alanın, depremin yıl dönümü öncesinde gerekli çalışmaların yapılarak eski haline getirilmesini istediğini ifade eden Salman, şunları kaydetti:
"Kimliği belirsiz kişiler tarafından kamu alanlarının kırılarak ve boyanarak zarar verilmesi beni oldukça üzdü. Göreve geldiğimiz günden beri Yalova'nın en ücra noktalarına kadar hizmet götürmeye ve kentimizin güzelleşmesi adına çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. 17 Ağustos Marmara Depremi'nde yaşamını yitiren vatandaşlarımızın isimlerinin bulunduğu alanın kırılarak, sprey boyalarla boyanarak zarar verilmesi kime ne kazandırıyor? Bu anıt, depremde yaşamını yitirenler adına yapıldı. Yapılanlar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza büyük saygısızlık. Birkaç gün içinde deprem anıtını yeniden düzenleyeceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Ancak tüm vatandaşlarımızı, yapılanları koruma hususunda duyarlı olmaya davet ediyorum."
Bu haber 300 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI