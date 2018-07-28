1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da yağmura yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı

Anadolu yakasında yağmur etkili oluyor. Çekmeköy-Şile yolunda yağmur nedeniyle yol kenarlarında su birikintisi oldu. Sürücüler zor anlar yaşarken bazı sürücüler hızlı bir şeklide geçmeye çalıştı. Bazı motosiklet sürücüleri de ıslanmamak için köprü altında bekledi.
28 Temmuz 2018 15:23
Yazdır
İstanbul'da yağmura yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı

Meteoroloji, İstanbul'un Anadolu yakası için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.

Anadolu yakasında yağmur etkili oldu. Çekmeköy-Şile yolunda yağmur nedeniyle yol kenarlarında su birikintisi oldu. Sürücüler zor anlar yaşarken bazı sürücüler hızlı bir şeklide geçmeye çalıştı. Bazı motosiklet sürücüleri de ıslanmamak için köprü altında bekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'un Anadolu yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 12:00-14:00 saatleri arasında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denilmişti.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 122 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mardin'de trafik kazası: 1 ölü
27 Temmuz 2018 20:01		 Yalova sokakları 5 dakikada göle döndü
27 Temmuz 2018 19:50
Tarihi konak 'millet kıraathanesi' oldu
27 Temmuz 2018 19:45		 Siirt'te yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti
27 Temmuz 2018 19:33
Fethiye'de helikopter destekli trafik uygulaması
27 Temmuz 2018 19:26		 Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
27 Temmuz 2018 19:21
'Turist sayısındaki büyüme oranını daha da artıracağız'
27 Temmuz 2018 19:10		 Samsun'da yaşa dışı bahisten 6 kişi tutuklandı
27 Temmuz 2018 19:06
Akdağ balı, Anzer balına rakip
26 Temmuz 2018 23:46		 Sağanak yağış o ilçeyi vurdu
26 Temmuz 2018 22:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, sözlü sınavı kaldırmak için çalışma yürütüyor
Askerlikte yeni sistem: 3 ay askerlik 6 ay bedel
Bedelli eğitiminin verileceği iller
Tapuda ödenen harçlar geri alınabilecek
3 Osmanlı Padişahı, 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan, 1 Başkan gördü
Başkent'te tıra çarpan 2 asker hayatını kaybetti
Kritik yargılamanın hakimleri dağıtıldı
FETÖ'nün Karadeniz ayağına büyük darbe
28 Temmuz 2018 tarihli HSK'ya Ait Kararlar yayımlandı
Rahip Brunson kararı üzerinden Türk yargısını yargılamak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ankaragücü 3
bana bir şeyhler oluyor 1
2 iphone 1 bedelli 1
espriye gülünmemesi 1
yalancı yarim 1
neymar 1
ferhat göçer 3
kitap gibi kadın 2
parasız bir yaşam sürmek 2
genel iletilerdeki üyelerin adına sözlükte konu açılması 8
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam