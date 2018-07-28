1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

LGS yerleştirme sonuçları 30 Temmuz'da açıklanacak

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirme sonuçları 30 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.
28 Temmuz 2018 15:47
Yazdır
LGS yerleştirme sonuçları 30 Temmuz'da açıklanacak

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirme sonuçları 30 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2-13 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da açıklanacak.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları iletilecek.

6-10 Ağustos'ta birinci, 13-17 Ağustos'ta ikinci, 27-31 Ağustos'ta üçüncü, 3-6 Eylül'de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül'de yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,802 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
KPSS lisans alan bilgisi sınavının iki oturumu sona erdi
28 Temmuz 2018 16:44		 Şişli'de 4 yıldızlı otel icra yoluyla tahliye edildi
28 Temmuz 2018 16:31
Samsun'da kasksız motosiklet sürücülerine af yok
28 Temmuz 2018 15:43		 Bir icra dramı daha, babası böyle görüntüledi
28 Temmuz 2018 15:19
Kuşadası'nın yeni emniyet müdürü göreve başladı
28 Temmuz 2018 15:07		 Kilis'teki 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması uzatıldı
28 Temmuz 2018 14:57
Bedelli eğitiminin verileceği iller
28 Temmuz 2018 12:25		 6. Şehir Hastanesi, 1 Ağustos'ta açılıyor
28 Temmuz 2018 12:09
Tapuda ödenen harçlar geri alınabilecek
28 Temmuz 2018 10:58		 Vali ve kaymakamlar Cumhurbaşkanını temsil edecek
28 Temmuz 2018 10:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, sözlü sınavı kaldırmak için çalışma yürütüyor
Askerlikte yeni sistem: 3 ay askerlik 6 ay bedel
Bedelli eğitiminin verileceği iller
Tapuda ödenen harçlar geri alınabilecek
3 Osmanlı Padişahı, 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan, 1 Başkan gördü
Başkent'te tıra çarpan 2 asker hayatını kaybetti
Kritik yargılamanın hakimleri dağıtıldı
FETÖ'nün Karadeniz ayağına büyük darbe
28 Temmuz 2018 tarihli HSK'ya Ait Kararlar yayımlandı
Rahip Brunson kararı üzerinden Türk yargısını yargılamak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir süre ayrı kalalım bu ikimize de iyi gelecek cümlesi 7
Algoritma 2
supporters 5
seneye görüşürüz 1
chp'li 59 il başkanının kurultaya karşı çıkması 6
narcos 1
umut nayir 4
yaşlanmak 6
bugün benim doğum günüm 1
kitap hediyesi 2
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam