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LGS yerleştirme sonuçları 30 Temmuz'da açıklanacak
Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirme sonuçları 30 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.
Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirme sonuçları 30 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2-13 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da açıklanacak.
Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları iletilecek.
6-10 Ağustos'ta birinci, 13-17 Ağustos'ta ikinci, 27-31 Ağustos'ta üçüncü, 3-6 Eylül'de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül'de yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak.
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