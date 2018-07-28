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Saklı kalmış bir cennet, şelaleye ziyaretçi akını

ARTVİN'in Murgul ilçesine bağlı Başköy'de, kayanın içinden akan su ile oluşan Delikli Kaya Şelalesi, bölgeye yol yapılmasıyla turizme kazandırıldı. Ünü kısa sürede sosyal medyada yayılan şelaleyi görmek isteyen yerli-yabancı turistlerin akın ettiği bölgeye, turizm şirketleri de tur düzenlemeye başladı.
28 Temmuz 2018 15:51
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Saklı kalmış bir cennet, şelaleye ziyaretçi akını

ARTVİN'in Murgul ilçesine bağlı Başköy'de, kayanın içinden akan su ile oluşan Delikli Kaya Şelalesi, bölgeye yol yapılmasıyla turizme kazandırıldı. Ünü kısa sürede sosyal medyada yayılan şelaleyi görmek isteyen yerli-yabancı turistlerin akın ettiği bölgeye, turizm şirketleri de tur düzenlemeye başladı.

Murgul ilçesine bağlı Başköy'de sarp ormanlık alanda, köylülerden başka kimsenin varlığını bilmediği kayanın içinden akan şelale bölgesine, birkaç yıl önce yol götürüldü. Tortul kayaç üzerindeki kireç ve kil taşının suyu aşındırmasıyla oluştuğu bilinen, 4 metre yarıçaplı doğal delikten akan suyun 7 metre yüksekten dökülmesi ile oluşan şelaleye, 'Delikli Kaya' adı verildi. Şelalenin fotoğrafları sosyal medyada paylaşılınca ünü kısa sürede yayıldı. Delikli Kaya Şelalesi'ni görmek isteyen yerli-yabancı turistler bölgeye akın ederken turizm şirketleri de turlar düzenlemeye başladı. Murgul Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı'nın öncülüğünde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) desteği ile şelale bölgesinde çevre düzenlemesi için proje yürütülüyor.

'SAKLI KALMIŞ BİR CENNET'

Şelale yakınında alabalık çiftliği işleten Murat Topaloğlu, şelaleyi eskiden dedelerinin anlattığını belirterek kendilerinin de serinlemek için ara sıra bölgeye gittiğini söyledi. Şelalenin yol götürülmesi ile gün yüzüne çıktığını söyleyen Topaloğlu, "Türkiye'de binlerce şelale var ama böylesi yok. Bu saklı kalmış bir cennet. ABD'de buna benzer bir yer olduğunu öğrendik. Doğal olarak oluşmuş. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz" dedi.

Ziyaretçiler de Delikli Kaya Şelalesi'nin büyüleyici güzelliği olduğunu belirterek, bölgenin doğal klima özelliği taşıdığını söyledi.

Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş, bugüne kadar madencilik ve bakır işletmesi ile geçimini sağlayan ilçede yakın gelecekte turizmin ikinci geçim kaynağı olması yönünde adımlar attıklarını söyledi. Çavuş, "Murgul turizmde keşfedilmemiş ve keşfedilmeyi hak eden inanılmaz güzellikleri barındıran bakir bir ilçe. Delikli Kaya Şelalesi inanılmaz ilgi görmeye başladı. Çok sayıda kişi şelaleyi gelip ziyaret ediyor. Bu bizi mutlu ediyor. İlçemizde turizme kazandırmayı düşündüğümüz çok bakir, el değmemiş güzellikler var" diye konuştu.
DHA
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