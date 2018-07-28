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MHP'li ilçe başkanı istifa etti

Kırklareli'nin Pehlivanköy MHP İlçe Başkanı Mehmet Gülay Erkol, görevi ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.
28 Temmuz 2018 16:13
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MHP'li ilçe başkanı istifa etti

MHP Pehlivanköy İlçe Başkanlığı ile partisinden istifa ettiğini açıklayan Mehmet Gülay Erkol, 24 Temmuz günü Lüleburgaz İl Genel Meclis üyesi Ertuğrul Koç ile Ankara'da Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiğini söyledi.

Erkol, yazılı açıklamasında ziyarette Devlet Bahçeli'nin sözleri nedeniyle istifa ettiğini belirtti. Erkol, "Genel başkanımızın bize söylemiş olduğu 'partiyi sattınız' sözlerinden sonra bu partide görevimi bundan böyle yapacağımı düşünemiyorum.

Pehlivanköy İlçe Başkanlığı ve parti üyeliğinden bugünden itibaren istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmuş oldum" dedi.

DHA
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