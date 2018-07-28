|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
MHP'li ilçe başkanı istifa etti
Kırklareli'nin Pehlivanköy MHP İlçe Başkanı Mehmet Gülay Erkol, görevi ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.
MHP Pehlivanköy İlçe Başkanlığı ile partisinden istifa ettiğini açıklayan Mehmet Gülay Erkol, 24 Temmuz günü Lüleburgaz İl Genel Meclis üyesi Ertuğrul Koç ile Ankara'da Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiğini söyledi.
Erkol, yazılı açıklamasında ziyarette Devlet Bahçeli'nin sözleri nedeniyle istifa ettiğini belirtti. Erkol, "Genel başkanımızın bize söylemiş olduğu 'partiyi sattınız' sözlerinden sonra bu partide görevimi bundan böyle yapacağımı düşünemiyorum.
Pehlivanköy İlçe Başkanlığı ve parti üyeliğinden bugünden itibaren istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmuş oldum" dedi.
Bu haber 2,097 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI