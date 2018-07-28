Şişli'de 4 yıldızlı otel icra yoluyla tahliye edildi

Şişli'de faaliyet gösteren 4 yıldızlı otel, işletmecisi mülk sahibine kira ödemediği gerekçesiyle icra yoluyla tahliye edilirken, eşyalar yediemin deposuna kaldırıldı.

19 Mayıs Mahallesi Balçık Tarlası Sokak'taki otelin işletmecisi Kazım Günkan kirayı ödemediği gerekçesiyle avukat Tarkan Önay aracılığıyla icra takibi başlatıldı, daha sonra da tahliye davası açıldı. Mahkemenin tahliye kararının ardından çevik kuvvet polisleri eşliğinde oteldeki eşyalar haczedildi.

Otelin 245 odasındaki eşyalar bir tıra koyularak yediemin deposuna kaldırılırken, otelde konaklayan çoğu Arap 280 turist, ödedikleri ücretler verilerek, bölgedeki başka otellere yönlendirildi.

İşletmeci Kazım Günkan'ın avukatı Osman Berk, müvekkilinin, 2013'te binayı yanmış şekilde aldığını ve otele dönüştürerek 49 yıllık kira sözleşmesi imzalandığını söyledi. Türkiye turizmine etki eden olumsuzluklar nedeniyle kiranın bir dönem kur farkından dolayı sözel anlaşmalara rağmen aksadığını belirten Berk, şunları kaydetti:

"Otel şu anda tamamen tahliye ediliyor. İçeride konaklayan çoğu Arap 280 turist, odalarındaki eşyalarla dışarı çıkarılarak tahliye ediliyor. Bir otel olarak artık faaliyet verilemez hale geldi. Turistler de doluluk sebebiyle yer sıkıntısı yaşıyor. Gelen rezervasyonlar da iptal edildi. Yaklaşık 200 bin dolarlık bir alacak nedeniyle turizme katılan ve ülkemize hizmet veren bir tesis boşa çıkarılmış oluyor. Biz de karşı hamle olarak mal sahibine zararlarımızın giderilmesi için tazminat davası açacağız."

- "Turistler yer bulamadıkları için bizlere şu an çok kızgın"

Otelin işletmecisi Kazım Günkan, binayı uzun vadeli olarak mal sahibinden kiraladıklarını ve kontrat yaptıklarını belirterek, 9 milyon 800 bin dolar yatırım yaptıklarını söyledi.

Kontratın başlamasıyla birlikte yaklaşık 2,5 yıl sonra ülkede turizmin kötüye gitmesi nedeniyle mal sahibiyle indirimli kirada anlaştıklarını anlatan Günkan, şunları anlattı:

"Kontrat üzerindeki 40 bin dolarlık fiyatı bize 25 bin dolara indirdi. Ama yakın zamanda anlaşmayı iptal ettiğini belirterek tahliye kararı aldırdı. Bu durumda biz ve ülkemize gelir getiren turistler mağdur edildik. Yaklaşık 280 turist eşyaları dolaplarından kaldırılarak tahliye kararı alındı. Polisle otel boşaltılıyor. Turistler yer bulamadıkları için bizlere şu an çok kızgınlar. Mağduriyetleri giderilse de yer sorunları yaşadıkları için çoğu dışarıda kaldı. Mal sahibi anlaşmaya yanaşmıyor. Bizler de hukuki hamlelerle zararımızı gidermeye çalışacağız. Görüyorsunuz ülke turizmi açısından skandal bir durum."

- "Tahliye tarihini bildirmemize rağmen rezervasyon almaya devam etti"

Mal sahibi adına tahliye işlemlerini başlatan avukat Tarkan Önay, uzun zamandır mal sahibinin kontrat edimlerini yerine getirmeyip anlaşmaya uymadığını ifade ederek, "Daha önce de tahliye kararı almıştık ama ödeme sözüyle kararı durdurduk. Ama işletmeci ödemeyi yapmadı. Kendisine tahliye tarihini bildirmemize rağmen rezervasyon almaya devam etti. Bizler de anlaşmanın gerekleri yerine getirilmediği gerekçesiyle icra yoluyla ilgili mahkemeden tahliye kararı çıkarttık. Şu anda oteldeki mağdur turist müşterinin zararını işletmecinin ödemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.