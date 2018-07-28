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Sağlık Bakanı'ndan 'yıpranma payı' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Son 4 yıldan beri gündemde olan, yasalaşması beklenen, sağlık çalışanlarımızın özellikle önemsediği 'fiili hizmet zammı' yani yıpranma payı, yılda 2 ay olmak üzere kanunlaşmış oldu. Doktorların emekli maaşlarına ek ödeme verilecek. Pratisyen hekimlere bin 533, uzman hekimlere 2 bin 5 lira gibi bir ek ödeme verilecek şekilde düzenleme yapıldı"
28 Temmuz 2018 16:39
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Sağlık Bakanı'ndan 'yıpranma payı' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 4 yıldan beri gündemde olan, yasalaşması beklenen ve sağlık çalışanlarına "fiili hizmet zammı" yani yıpranma payının yılda 2 ay olmak üzere kanunlaştığını belirterek, "Doktorların emekli maaşlarına ek ödeme verilecek. Pratisyen hekimlere bin 533, uzman hekimlere 2 bin 5 lira gibi bir ek ödeme verilecek şekilde düzenleme yapıldı. Özellikli tıbbi hizmetleri, kanser cerrahisi ve benzeri nitelikli hizmetleri daha fazla teşvik etmek üzere hekimlerin bu noktada ek ödeme gelirlerini artırmak üzere döner sermaye tavanını 5 katına kadar artıran bir düzenleme yapıldı. Erken emeklilikle ilgili husus, fiili hizmet zammını kastediyorum, üniversitede çalışan sağlık personelini de ilgilendiriyor." dedi.

Koca, yapımı devam eden İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün İstanbul'da erken dönemde açılması planlanan hastane yatırımlarını dolaşarak, yerinde görmek istediğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının yıpranma payını da içeren düzenlemenin yasalaştığını hatırlatan Koca, şu bilgileri paylaştı:

"Meclis'in iradesiyle çıkan bu düzenleme önemli birtakım hususları içeriyordu. Son 4 yıldan beri gündemde olan, yasalaşması beklenen, sağlık çalışanlarımızın özellikle önemsediği 'fiili hizmet zammı' yani yıpranma payı, yılda 2 ay olmak üzere kanunlaşmış oldu. Doktorların emekli maaşlarına ek ödeme verilecek. Pratisyen hekimlere bin 533, uzman hekimlere 2 bin 5 lira gibi bir ek ödeme verilecek şekilde düzenleme yapıldı. Özellikli tıbbi hizmetler, kanser cerrahisi ve benzeri nitelikli hizmetleri daha fazla teşvik etmek üzere hekimlerin bu noktada ek ödeme gelirlerini artırmak üzere döner sermaye tavanını 5 katına kadar artıran bir düzenleme yapıldı. Bir diğer önemli düzenleme, sağlık turizminde özellikle üniversiteler, devlet hastaneleri ve özel sektörün, yani ülkenin bütün birikimini bir iş birliğiyle yurt dışına pazarlama konusunu gündem yapacağımız daha dinamik bir yapı oluşturmak üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ adında bir şirket kuruldu. Bu, hem özel sektörün hem üniversitelerin hem kamunun önümüzdeki dönemde planladığımız mükemmeliyet merkezlerini de yurt dışına pazarlama anlamında önemli bir işlev görecek. Emeklilikle ilgili husus, fiili hizmet zammını kastediyorum, üniversitede çalışanlar dahil tüm sağlık personelini ilgilendiriyor."

- "Sağlık çalışanlarımızın güvenli ortamda hizmet yapmalarını sağlamak istiyoruz"

Sağlık Bakanı Koca, son dönemde gündemde olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusuna değinirken, şunları söyledi:

"Biz, sağlık çalışanlarımızın güvenli bir ortamda hizmet yapmalarını özellikle sağlamak istiyoruz. Şiddet, darp kelimelerini asla kutsal olarak bildiğimiz bu hizmetle yan yana anmak istemiyoruz. Bunun için

yapılması gereken her ne düzenleme varsa yapılması noktasında gayret içinde olacağız. Bu konuyla ilgili olarak Meclis'in açılmasıyla gündem yapacağımız bir hazırlığımız oldu. Öncelikle sağlık çalışanlarımızın güvenli bir ortamda bu hizmeti sunabilmelerini sağlamak ve son dönemde azalan hekim ile hasta güven ilişkisini iyileştirmek noktasında bir düzenleme girişimimiz olacak."

Cezaların ötelenmesi, cezaların indirimi, denetimli serbestlik, para cezasına çevirme gibi bazı düzenlemeler bulunduğunu anlatan Koca, "Bunları da gündem yapan, hekimin, darbedilen hekimin şikayeti gözetilmeden failin yakalanabilir olması dahil olmak üzere bu konuyu, Meclis gündemine

taşımak istiyoruz." dedi.

- "İlişki içinde olmasını hedefliyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hızla açılması planlanan yeni yatırımları, mükemmeliyet merkezlerinin hızla oluşturulabileceği yapılar olarak gördüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu süreçte üniversiteler, eğitim araştırma ve devlet hastaneleri dahil olmak üzere hepsinin kendi içinde yeni dönemde bir ilişki içinde olmasını hedefliyoruz. Bununla ilgili yeni bir yaklaşımımız olacak. Bunu öncelikle paydaşlarla konuşup birlikte yol alalım istiyoruz. Düzenleme, sadece personel değil,

hizmetin şekli, niteliği, çeşitliği ve birbiriyle ilişkisi anlamında olacak. Mükemmeliyet merkezlerine hastanın nitelikli hizmet almasını sağlamak ve ilgili hastaları o merkezlere yönlendirme dahil olmak üzere genel bir düzenleme bu. Yani hastanelerin birbiriyle olan ilişkisini, üniversite, eğitim araştırma ve devlet hastaneleri dahil olmak üzere bir ilişki içinde yeni bir yaklaşım gündeme taşımak istiyoruz."

Yetkililerden yapımı süren İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilişkin bilgi alan Koca, daha sonra hastane inşaatlarını gezdi.
Anadolu Ajansı
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