|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Konya'da trafik kazaları: 9 yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
İlk kaza, Beyşehir kent merkezinde meydana geldi. H. K. (17) yönetimindeki 80 GS 876 plakalı otomobil, Mevlana Caddesi üzerinde seyir halinde iken yol kenarında park halinde olan açık kasa bir kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil kaldırım üzerine çıkarak bir market önündeki dolaba çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile park halindeki kamyonette bulunan Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Suriye uyruklu kişilerin ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildiği, ağır yaralı otomobil sürücüsünün ise acil servisteki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.
5 kişinin yaralandığı diğer kaza ise, ilçeye bağlı Huğlu Mahallesi girişinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Osman Ş'nin kullandığı 42 UV 379 plakalı otomobil, seyir halinde iken Huğlu Mahallesi girişinde kontrolden çıkarak refüje ve trafik işaret levhalarına çarptı.
Arka sağ tekerin koptuğu kazada yaralanan sürücü ve araçtaki Sefahir, Mahmut Ş. ile Şule ve Fatma Ö. kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bu haber 380 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI