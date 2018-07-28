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Konya'da trafik kazaları: 9 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
28 Temmuz 2018 16:48
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Konya'da trafik kazaları: 9 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

İlk kaza, Beyşehir kent merkezinde meydana geldi. H. K. (17) yönetimindeki 80 GS 876 plakalı otomobil, Mevlana Caddesi üzerinde seyir halinde iken yol kenarında park halinde olan açık kasa bir kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil kaldırım üzerine çıkarak bir market önündeki dolaba çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile park halindeki kamyonette bulunan Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Suriye uyruklu kişilerin ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildiği, ağır yaralı otomobil sürücüsünün ise acil servisteki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

5 kişinin yaralandığı diğer kaza ise, ilçeye bağlı Huğlu Mahallesi girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Osman Ş'nin kullandığı 42 UV 379 plakalı otomobil, seyir halinde iken Huğlu Mahallesi girişinde kontrolden çıkarak refüje ve trafik işaret levhalarına çarptı.

Arka sağ tekerin koptuğu kazada yaralanan sürücü ve araçtaki Sefahir, Mahmut Ş. ile Şule ve Fatma Ö. kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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