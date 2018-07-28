TSK: Doğubayazıt'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

TSK yurtiçi terörle mücadele harekatı kapsamında, 27 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen olaylara ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Gaziantep/Şahinbey'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu bir terörist yakalanmıştır.

Hakkari/Merkez kırsalında, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist, silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim olmuştur.

Siirt/Pervari'de devam eden operasyonda üç adet ve Diyarbakır/Hani'de yol kontrolünde bir adet olmak üzere toplam dört adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir.

Hakkari/Şemdinli kırsalında devam eden operasyonda tespit edilen bir sığınak içerisinde muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Bingöl/Yayladere'de icra edilen operasyonda tespit edilen iki adet sığınak içerisinde; bir Kalaşnikof piyade tüfeği, 150 adet fişeği, iki adet el bombası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Şırnak/Silopi'de, icra edilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette sekiz adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve patlayıcı madde ele geçirilmiştir.

Ağrı/Doğubayazıt'ta icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu iki terörist etkisiz hale getirilmiş; iki AK-47 ve bir M-16 piyade tüfeği ile bir tabanca, beş el bombası, 438 muhtelif fişek, iki el telsizi ve çok miktarda teçhizat ele geçirilmiştir."