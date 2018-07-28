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Cumartesi oturumları sona erdi. Adaylar, 2018 KPSS-A Grubu sorularını değerlendiriyor
Cumartesi sabah ve öğleden sonra oturumuna giren adaylar, KPSS Alan sınav sorularını memurlar.net forumunda değerlendiriyor.
KPSS-A grubu sınavının Cumartesi sabah ve öğleden sonraki oturumu tamamlandı.
Sabah oturumunda, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testleri; Öğleden sonraki oturumunda ise, Hukuk, İktisat, Maliye testleri uygulandı.
Her bir testte 40 soru yer aldı ve her bir test için 50 dakika süre verildi.
KPSS-A grubu sınavına giren adaylar olarak soru ve cevapları memurlar.net forumunda değerlendirebilirsiniz. TIKLAYINIZ.
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