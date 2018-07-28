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AK Parti eski İlçe Başkanı hayatını kaybetti
Denizli'de AK Parti Bekilli Kurucu İlçe Başkanı Mustafa Kırlı (66), namaz kılarken felç geçirerek kaldırıldığı hastanede 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşama veda etti.
Denizli'de AK Parti Bekilli Kurucu İlçe Başkanı Mustafa Kırlı (66), namaz kılarken felç geçirerek kaldırıldığı hastanede 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşama veda etti.
Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz 20 Temmuz'da Bekilli ilçesi Çarşı Camiinde meydana geldi. Mustafa Kırlı ikindi namazı kılmak için camiye gitti.
Kırlı, ikindi namazını kıldığı sırada camide felç geçirmesi sonucu yere yığıldı. Kırlı'ya ilk müdahaleyi camideki vatandaşlar yaparak 112 Acil servise haber verildi. Kırlı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
8 gündür hastaneden tedavisi devam eden Kırlı, dün hayata gözlerini yumdu. Kırlı'nın ölümü Denizli siyaset camiasını hüzne boğdu. Kırlı'nın bugün memleketi Bekilli'de toprağa verileceği öğrenildi.
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