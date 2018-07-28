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Iğdır Valiliği'nden terör saldırısı açıklaması
28 Temmuz 2018 17:16
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Iğdır Valiliği'nden terör saldırısı açıklaması

Iğdır Valiliği'nce Korhan Yaylası'nda il özel İdaresi ekiplerine yönelik PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, Ağrı Korhan Yaylası mevkiindeki su problemini gidermek için bölgeye gider İl Özel İdaresi ekiplerine yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden düzenlenen mayının patlaması ve sonrasında uzun namlusu silahlarla ateş edilmesi sonucu iş makinası operatörü 1966 doğumlu Nurettin Karadeniz'in şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, hain saldırı sonrası bölgede karadan ve havadan geniş çaplı operasyon başlatıldığı kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
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