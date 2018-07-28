|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Iğdır Valiliği'nden terör saldırısı açıklaması
Iğdır Valiliği'nce Korhan Yaylası'nda il özel İdaresi ekiplerine yönelik PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, Ağrı Korhan Yaylası mevkiindeki su problemini gidermek için bölgeye gider İl Özel İdaresi ekiplerine yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden düzenlenen mayının patlaması ve sonrasında uzun namlusu silahlarla ateş edilmesi sonucu iş makinası operatörü 1966 doğumlu Nurettin Karadeniz'in şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, hain saldırı sonrası bölgede karadan ve havadan geniş çaplı operasyon başlatıldığı kaydedildi.
Bu haber 123 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI