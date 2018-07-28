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Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.
28 Temmuz 2018 17:38
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Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

Çavuşoğlu, gün içinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile de telefonda görüşmüştü.

Anadolu Ajansı
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