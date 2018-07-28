Eve çok, sağlık ve eğitime az harcadık

Türkiye genelinde geçen yıl hane halklarının tüketim amaçlı harcamaları içinde en yüksek payı yüzde 24.7 ile konut ve kira harcamaları aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin "hane halkı tüketim harcaması" istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24.7 ile konut ve kira harcamaları aldı, gıda ve alkolsüz içeceklere harcamaların payı yüzde 19.7 oldu.

Hane halkları, toplam harcamalarının yüzde 2.2'sini sağlık, yüzde 2.3'ü ise eğitim hizmetlerine yaptı.

Hane halkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer fert başına aylık ortalama tüketim harcaması 2016'da 1642 lira iken geçen yıl 1854 lira olarak tahmin edildi.

Ulaştırma payı arttı

Ulaştırma harcamalarının payı geçen yıl 2016 yılına göre 0.5 puanlık artışla yüzde 18.2'den yüzde 18.7'ye yükseldi. Gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı yüzde 19.5'ten yüzde 19.7'ye, çeşitli mal ve hizmet harcamalarının payı yüzde 4.2'den yüzde 4.4'e, sağlık harcamalarının payı yüzde 2'den yüzde 2.2'ye, alkollü içecekler, sigara grubunun payı da yüzde 4.4'ten yüzde 4.5'e yükseldi.

Diğer taraftan, konut ve kira harcamalarının toplam harcamalardaki payı geçen yıl önceki yıla göre 0.5 puanlık düşüşle yüzde 25.2'den yüzde 24.7'ye geriledi. Ayrıca, haberleşme harcamalarının payı yüzde 3.7'den yüzde 3.4'e, lokanta ve otel harcamalarının payı yüzde 6.4'ten yüzde 6.2'ye, giyim ve ayakkabı harcamalarının payı yüzde 5.2'den yüzde 5'e, eğlence ve kültür harcamalarının payı ise yüzde 2.8'den yüzde 2.7'ye düştü. Mobilya ve ev eşyaları (yüzde 6.3), eğitim (yüzde 2.3) harcamalarının payı geçen yıl da değişmedi.

Düşük gelirli gıdaya 2 kat fazla pay ayırdı

Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla, birinci yüzde 20'lik grupta (en düşük gelir grubu) yer alan hane halklarının konut ve kira harcamalarına yüzde 31.9, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 28.6, ulaştırma harcamalarına yüzde 10.2, mobilya ve ev eşya harcamalarına yüzde 5.7 pay ayırdığı görüldü.

En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20'lik grup ise ulaştırmaya yüzde 23.9, konut ve kiraya yüzde 20.9, gıda ve alkolsüz içeceğe yüzde 14.6, lokanta ve otel harcamalarına yüzde 7.1 pay ayırdı.

Gelir kaynağı etkiliyor

Temel gelir kaynağı maaş ve ücret olanlar konut ve kiraya yüzde 23.2, ulaştırmaya yüzde 19.5, gıda ve alkolsüz içeceğe yüzde 18.2 pay ayırırken, müteşebbis geliri olanlar ulaştırmaya yüzde 23.7, konut ve kiraya yüzde 20.8, gıdaya ise yüzde 18.8 pay ayırdı.

Temel gelir kaynağı gayrimenkul ve menkul kıymet olanlar konut ve kiraya yüzde 29.2, ulaştırmaya yüzde 18.5, gıdaya yüzde 14.6, emeklilik geliri olanlar ise konut ve kiraya yüzde 30, gıdaya yüzde 25.7 ve ulaştırmaya yüzde 12.8 pay ayırdı.