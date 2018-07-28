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Türk Yıldızları Bükreş semalarında gösteri yaptı
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk yıldızları, Romanya'nın başkenti Bükreş semalarındaki gösterisiyle beğeni aldı.
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk yıldızları, Romanya Büyük Birliği'nin 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında organize edilen 10. Bükreş Uluslararası Hava Gösterileri etkinliklerinde gösteri gerçekleştirdi.
Üç yıl aradan sonra dördüncü kez Bükreş semalarında gösteri yapan Türk Yıldızları'nı, binlerce Romanyalı heyecanla izledi.
Türk yıldızlarının gösteri sonrası Romanya bayraklarıyla izleyicileri selamlaması da büyük alkış aldı.
Gösteriyi Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve çok sayıda Türk de Romanya vatandaşlarıyla izledi.
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