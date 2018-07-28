Açık Kapı birimlerinde hayaller gerçeğe dönüşüyor

İçişleri Bakanlığının valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturduğu "Açık Kapı" birimlerinde binlerce kişinin talepleri karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların kamu hizmetlerine kolay ulaşımının sağlanması, taleplerinin hızlı sonuçlandırılması ve vatandaş memnuniyetinin arttırılması amacıyla İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliği ile İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 48 ilçe kaymakamlığında geçen yıl "Açık Kapı Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında "Açık Kapı" birimlerine yapılan 30 bin 255 başvurunun 28 bin 918'i sonuçlandırılırken, müracaatların yüzde 78'ini oluşturan 22 bin 497'sine olumlu yanıt verildi.

Rüyasında gördüğü Çanakkale'ye gitme hayali gerçek oldu

Malatya Açık Kapı birimine nisan ayında müracaat eden 75 yaşındaki Dilfiraz Kızlarkayası, rüyasında gördüğü Çanakkale'ye gitmek istediğini bildirdi. Sağlık durumunun elverişsiz olması ve maddi imkansızlıklar nedeniyle Çanakkale'ye gidemeyen Kızlarkayası'nın başvurusu değerlendirmeye alındı. Açık Kapı birimince konu, Çanakkale gezileri düzenleyen Malatya Yeşilyurt Belediyesi yetkililerine iletildi. Belediyenin olumlu yanıtı üzerine sağlık raporu alınan Kızlarkayası, bir refakatçi eşliğinde Çanakkale'ye gönderildi.

Zeynep, lise hayaline kavuştu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan, annesi bedensel engelli olan ve kendisinden küçük 7 kardeşi bulunan Zeynep Aksoy, gizlice yazdığı mektupla eski ortaokul öğretmenine, "Yasemin hocam sizi çok seviyorum, sizleri çok özledim. Yeni öğrencileriniz hayırlı uğurlu olsun. Okula gitmiyorum çünkü sizler, yani tüm hocalar sözünüzü tutmadınız. Hep boşuna çalıştım. Ne güzel hayallerim vardı, hepsi yıkıldı. Hepsi sizlerin yüzünden. Keşke hiç umutlanmasaydım." sözleriyle sitem etti.

Zeynep'in mektubu üzerine harekete geçen öğretmen Yasemin Koca ve okul idaresi, Şanlıurfa Valiliğindeki Açık Kapı birimine müracaat etti. Birim yetkilileri, Aksoy'un GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kaydının yapılmasını, okul kıyafetleri ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladı.

Açık Kapı Kütüphanesi

Batman Gercüş'e bağlı Sapanlı köyü ilkokulu öğrencilerinin Valilikteki Açık Kapı birimine talepte bulunması üzerine okulun mobilya ihtiyaçları karşılandı, 3 bin kitap temin edilerek Açık Kapı Kütüphanesi kuruldu. Öğrencilere de spor malzemeleri, kıyafet ve ayakkabı hediye edildi.

17 konu başlığında müracaat edilebiliyor

Vatandaşlar Açık Kapı birimlerine 17 konu başlığında 322 başvuru türünde müracaatta bulunabiliyor. Başvurular, yüz yüze, web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. İlerleyen dönemde ise KİOSKLAR ve Çağrı Merkezi üzerinden de talepler alınabilecek.

Vatandaşların müracaatları elektronik sisteme kaydedildikten sonra ilgili birimlere yönlendiriliyor. Kişilere "Müracaatınızdan dolayı valilik olarak teşekkür ederiz" bildirimi ile anında mesajla dönüş yapılıyor.

Açık Kapı personelince de valiliklere talepte bulunan şehit yakını, gazi, engelli, yaşlı, hasta vatandaşlara mihmandarlık hizmeti de veriliyor.

Başvurular 7 gün içinde sonuçlandırılıyor

Proje kapsamında açık kapı bürolarına başvuru yapanların talepleri 7 gün içinde sonuçlandırılıyor. Olumlu ya da olumsuz 7 günlük cevaplama süresini geçen başvurular, konularına, birimlerine, sorun alanlarına göre valilere veya İçişleri Bakanlığına gönderiliyor. Müracaat sahipleri sürecin her aşamasını kendilerine verilen başvuru numarasıyla internet üzerinden ve mobil telefonlarından takip edebiliyor.

Yüzde 90'ı hizmetten memnun

15 ilde bürolara başvuruda bulunan 256 kişiye telefon yoluyla proje hakkında memnuniyet anketi uyguladı. Ankete katılanların yüzde 90'ından fazlasının hizmetten memnun oldukları belirlendi.