1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bitlis'in bazı köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı

Mutki ve Güroymak ilçelerine bağlı bazı mahalle, köy ve mezralarda, teröristlerin yakalanması amacıyla bugünden itibaren ikinci bir emre kadar saat 19.00 ila 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
28 Temmuz 2018 18:16
Yazdır
Bitlis'in bazı köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı

Bitlis'in Mutki ve Güroymak ilçelerinde, teröristlerin yakalanması amacıyla bazı mahalle, köy ve mezralarda ikinci bir emre kadar belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Mutki ve Güroymak ilçesi sınırları içerisinde bulunan bazı mahalle, köy ve mezralarda, sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer veridi:

"Mutki Kavakbaşı beldesi Çimenli Mahallesi ve mahalleye bağlı Varan ile Ardıç mezraları, Yüksekova Mahallesi (Yaşlıca), Kapaklı, Küllüce, Kayabaşı, Koyunlu, Alıcık, Çitliyol köyleri ile Çevreli mezrası (Kalerabat), Güroymak ilçesinde ise Saklı, Çallı ve Çallı köyleri ile Işıklı mezrası bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bu bölgelerde örgüt mensuplarının bulunduğu tespit edilmiş olup, bahse konu bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugünden itibaren her gün 19.00-05.00 saatleri arasında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 524 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Açık Kapı birimlerinde hayaller gerçeğe dönüşüyor
28 Temmuz 2018 18:03		 Binalara 'asansör' düzenlemesi
28 Temmuz 2018 17:53
KPSS lisans alan bilgisi sınavının iki oturumu sona erdi
28 Temmuz 2018 16:44		 Şişli'de 4 yıldızlı otel icra yoluyla tahliye edildi
28 Temmuz 2018 16:31
LGS yerleştirme sonuçları 30 Temmuz'da açıklanacak
28 Temmuz 2018 15:47		 Samsun'da kasksız motosiklet sürücülerine af yok
28 Temmuz 2018 15:43
Bir icra dramı daha, babası böyle görüntüledi
28 Temmuz 2018 15:19		 Kuşadası'nın yeni emniyet müdürü göreve başladı
28 Temmuz 2018 15:07
Kilis'teki 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması uzatıldı
28 Temmuz 2018 14:57		 Bedelli eğitiminin verileceği iller
28 Temmuz 2018 12:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, sözlü sınavı kaldırmak için çalışma yürütüyor
Bedelli eğitiminin verileceği iller
Askerlikte yeni sistem: 3 ay askerlik 6 ay bedel
82 yaşındaki adama ters kelepçe takan 2 polis açığa alındı
Tapuda ödenen harçlar geri alınabilecek
3 Osmanlı Padişahı, 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan, 1 Başkan gördü
Erdoğan, Zambiya'dan müjdeyi verdi
Başkent'te tıra çarpan 2 asker hayatını kaybetti
Kritik yargılamanın hakimleri dağıtıldı
FETÖ'nün Karadeniz ayağına büyük darbe
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
joy türk 1
idal 2
ferhat göçer 3
ayrıldığı eş için övgü sözcükleri dizmek 5
kitap hediyesi 2
en güzel an 3
sayfayı kaydırmak 4
Kendine iyi bak 2
modern toplum insanının problemleri 1
rezene 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam