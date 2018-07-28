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Meral Akşener'i ikna için partililer İstanbul'a akın etti
İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'e destek için başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan il ve ilçe teşkilat mensupları Akşener'in evinin önünde buluşuyor.
Meral Akşener'in Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan evinin önünde kalabalık artarken, sabah saatlerinde İç Anadolu, Akdeniz, Ege ve Karadeniz'den yola çıkanların oluşturdukları konvoyların, yaklaşık 1,5 saat içinde İstanbul'a girecekleri öğrenildi.
Sabah saatlerinden itibaren Akşener'in evinin önüne gelenlerin bekleyişi ise sürüyor. Evin bulunduğu sokağa kurulan iki büyük dev ekrandan konvoyun canlı görüntüleri yansıtılıyor.
EVİNİN KAPISINA TÜLBENT ASTILAR
Ellerinde İYİ Parti ve Türk bayrakların olanlar, zaman zaman Meral Akşener lehine slogan atıyor. Partililer, Akşener'in evinin kapısına tülbentler asarken, sokağa ise 'Sonuna kadar Akşener' yazılı pankartlar asılması dikkat çekti.
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