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Bakan Soylu: Daha yeni başladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sadece şunu söylemek istiyorum. Daha yeni başladık... Ve hem ülkemizin geleceği nokta açısından yeni başladık, hem değişimi bu milletin bir karakteri olarak ortaya koyan anlayış açısından yeni başladık, hem sadece kendi 780 bin kilometrekaremizle değil, etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya söyleyeceklerimiz ve göstereceklerimiz açısından yeni başladık"
28 Temmuz 2018 19:16
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Bakan Soylu: Daha yeni başladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimizin kafasını karıştırabilmek, yeni sistemin heyecanı ve iş yapabilme kabiliyeti üzerinde soru işareti bırakabilmek için her şeyi söylediler ama bugün görüyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başkanımızın liderliğinde tıkır tıkır işlemekte ve AK Parti'nin ortaya koyduğu irade Türkiye'yi büyük bir değişimin ve büyük bir dönüşümün sahibi yapmaktadır." dedi.

Soylu, AK Parti Hatay İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, bugün Hatay'a terörle mücadelenin koordinasyonunu tekrar gözden geçirebilmek amacıyla geldiklerini söyledi.

Aynı zamanda Amanoslar'da alınan kararların sonuçlarını görebilmek ve bir taraftan da kentin huzurunun, güvenliğinin ve asayişinin ne durumda olduğunu tekrar değerlendirmek üzere Hatay'a geldiğini anlatan Soylu, göç meselesini ve diğer birtakım süreçleri de değerlendirmek ve Afrin'de bulunan polis, jandarmaların genel konularının neler olduğunu tekrar gözden geçirebilmek için burada bulunduklarını belirtti.

Bu vesileyle parti teşkilatını ziyaret ettiklerini ifade eden Soylu, "Hatay'da iyi iş çıkarttınız, Allah sizden razı olsun, güzel bir çalışma ortaya koydunuz ve sonuçta Hatay'da 5 milletvekilimizi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil ettirebilme gayretini ortaya koydunuz." dedi.

Yeni bir sürece başladıklarının altını çizen Soylu, şöyle devam etti:

"Seçimden önceki konuşmalarımda hep şunu söylemiştim, 'Heyecanlanıyorum' demiştim. 24 Haziran bitecek ve 25 Haziran'da Türkiye yepyeni bir adım atacak. Ve inanın aynı heyecanla bu yeni sistemle Türkiye'nin seçtiği iradesiyle ortaya koyduğu ilk başkanımızla, hükümetimizle, partimizle birlikte milletimize hizmet etmenin heyecanı içerisindeyiz. Birçok şey oluşturdular. İş nasıl olacak, nasıl yapılacak, eksiklikler, aksaklıklar ne olacak, yeni sisteme geçildiği zaman neler yapılacak, milletimizin kafasını karıştırabilmek, yeni sistemin heyecanı ve iş yapabilme kabiliyeti üzerinde soru işareti bırakabilmek için her şeyi söylediler ama bugün görüyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başkanımızın liderliğinde tıkır tıkır işlemekte ve AK Parti'nin ortaya koyduğu irade Türkiye'yi büyük bir değişimin ve büyük bir dönüşümün sahibi yapmaktadır. Allah'a hamdolsun."

- "Daha yeni başladık"

Soylu, 21. asra başladıkları ilk yıllarda bu ülkede ekonomik kriz olduğunu aktardı.

O yıllarda geleceğe ait bir umutsuzluğun var olduğunu ifade eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ve bugün geldiğimiz durumu, hali, milletimizle beraber bütünleştiren, Türkiye'yi bu umutsuzluk cenderesinden alıp ülkenin yarınlarına ait, birilerinin bize bir şekilde emrettiği, 'Böyle yapmazsanız biz sizi bu cenderenin içinden çıkarmayız.' diyenlere inat bir şekilde, kendimizin neler yapabileceğini, bu milletin gücünün kuvvetinin neye yettiğini ve bunu da demokrasiyle beraber nasıl başarılabileceğini ve milletin iradesiyle nasıl başarılabileceğini en güzel şekilde ortaya koydunuz. Sadece şunu söylemek istiyorum. Daha yeni başladık... Ve hem ülkemizin geleceği nokta açısından yeni başladık, hem değişimi bu milletin bir karakteri olarak ortaya koyan anlayış açısından yeni başladık, hem sadece kendi 780 bin kilometrekaremizle değil, etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya söyleyeceklerimiz ve göstereceklerimiz açısından yeni başladık. Ve bunu da bir şeyle gerçekleştirdik. Reyle, oyla, sandıkla ve demokrasiyle beraber."

Birçok oyunun, tezgahın, geri bırakılma senaryolarının ve engellemelerin içerisinden çıktıklarını ifade eden Soylu, bugün ayaklarının üzerinde dünyaya ve etrafındaki coğrafyaya dimdik durabilme kabiliyeti ortaya koyduklarının ve bunu hep birlikte sağladıklarının altını çizdi.

Seçimden önce yine bir hayalini kürsülerde anlattığını hatırlatan Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Birilerinin hep birlikte bir araya gelip AK Parti iktidarını sonlandırabilmek için gayret gösterdikleri o günlerde, bir hayalimizi paylaşmıştık. Dedik ki, seçim bitecek inşallah -Allah'a niyazda bulunarak- biz kazanacağız, milletimizin onayıyla birlikte ondan sonra dedim kıymetli Cumhurbaşkanımız, Başkanımız bir uluslararası toplantıya gidecek. Ben hemen bir uluslararası toplantı olduğunu bilmiyordum işin doğrusu ve bu uluslararası toplantıda sayın Cumhurbaşkanımız, yine milletimizin vermiş olduğu güçle buradan aldığı o güçlü destekle milletin iradesiyle beraber o toplantıdaki salona girecek ve dünyanın bütün liderleri Türkiye'nin bu güçlü liderini, Türkiye'nin güçlü demokrasisini, milletimizin güçlü iradesini, o salondan içeri girerken, o heybetli yürüyüşüyle, o efsane yürüyüşüyle beraber o salona girdiğinde herkes bir adım geri duracak ve şapkasını çıkaracak."

Seçim bittikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderlerinin buluştuğu toplantıya gittiğini anlatan Soylu, duaların kabul olduğunu, Allah'ın bu tabloyu aziz millete gösterdiğini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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