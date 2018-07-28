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TEM'de zincirleme kaza: 1 ölü, 15 yaralı

Bolu'da TEM otoyolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
28 Temmuz 2018 19:21
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TEM'de zincirleme kaza: 1 ölü, 15 yaralı

Bolu'da TEM otoyolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM otoyolu Köroğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan 79 DP 811 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kaza yapan sürücü, olay yerine çekici çağırdı. Kaza yerine gelen 14 KP 111 plakalı çekici, kaza yapan hafif ticari aracı çekeceği sırada aynı yönde seyir halinde olan 77 BS 254 plakalı hafif ticari araç, 34 JV 9630 plakalı otomobil, 06 GAN 77 plakalı otomobil ve 41 AAY 102 plakalı cip kaygan yolda duramayarak zincirleme kaza yaptı. Kazaya karışan araçlardaki 15 kişi yaralanırken, kaza yapan hafif ticari araçta olduğu öğrenilen Kübra Alıç olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verilirken, TEM otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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