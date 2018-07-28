1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kan donduran ifade: Eşim öldürdü, birlikte gömdük

Şanlıurfa'da kızı Betül El Hassan'ı (2) öldürüp, hafriyat alanına gömdüğü iddia edilen Fatıma El Hassan, Suriye'de olduğunu söylediği eşinin uyguladığı şiddet sonucu kızının öldüğünü, cenazeyi de birlikte gömdüklerini söyledi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
28 Temmuz 2018 19:36
Yazdır
Kan donduran ifade: Eşim öldürdü, birlikte gömdük

Polis ekipleri ihbar üzerine Yenice Mahallesi'ndeki hafriyat alanı yakınlarında, molozların arasında toprakta küçük kız cesedi buldu. Yaklaşık 20 gün önce elbisesi ile gömüldüğü saptanan küçük kızın cesedi, incelemelerin ardından topraktan çıkarıldı. Hayvanlar tarafından vücuduna zarar verilen ve başı gövdesinden ayrılmış olan ceset, inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cesedin Betül El Hassan'a ait olduğunu belirlendi. Polis, küçük kızı toprağa gömdüğü öne sürülen annesi Fatıma El Hassan'ı gözaltına aldı.

İddiaya göre, babası iki eşli olan küçük kızın 20 gündür evde olmadığı ve üvey annesinin şahit olduğu bir telefon konuşmasında, Fatıma El Hassan'ın kızını gömdüğünü söylemesi üzerine polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

'EŞİM ÖLDÜRDÜ, BİRLİKTE GÖMDÜK'

Betül El Hassan'ın otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan anne Fatıma El Hassan ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli sorgusunda, Suriye'de olduğunu söylediği eşinin uyguladığı şiddet sonucu kızının öldüğünü, Betül'ü eşiyle birlikte molozların arasına gömdüklerini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatıma El Hassan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'cinayet' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

ÜVEY ANNEYE DEVLET KORUMASI

İhbarı yapan ve adı açıklanmayan üvey anne ise devlet koruması altına alındı. Suriye'de olduğu ileri sürülen baba İsmail El Hassan'ın yakalanması için ise çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 6,151 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çocuğun boğazında 'gazlı bez' unutan doktora suç duyurusu
28 Temmuz 2018 20:41		 Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı
28 Temmuz 2018 20:21
Köpeği otomobile bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı
26 Temmuz 2018 23:16		 Eylemci öğrencilere 338 bin TL'lik fatura
26 Temmuz 2018 21:01
Eşini balyozla öldüren koca: Pişman değilim
25 Temmuz 2018 19:58		 Skandal olayda müdür kendini böyle savundu!
25 Temmuz 2018 19:30
Kadını taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı
25 Temmuz 2018 19:18		 Planlı gasp, polisin dikkatiyle çözüldü
24 Temmuz 2018 20:00
Kırıkkale'deki düğünde silahla ateş açanlara operasyon
23 Temmuz 2018 21:54		 Şüpheli ölüm: İntihar mı cinayet mi?
23 Temmuz 2018 19:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, sözlü sınavı kaldırmak için çalışma yürütüyor
Bedelli eğitiminin verileceği iller
Askerlikte yeni sistem: 3 ay askerlik 6 ay bedel
82 yaşındaki adama ters kelepçe takan 2 polis açığa alındı
Tapuda ödenen harçlar geri alınabilecek
3 Osmanlı Padişahı, 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan, 1 Başkan gördü
Erdoğan, Zambiya'dan müjdeyi verdi
Cumartesi oturumları sona erdi. Adaylar, 2018 KPSS-A Grubu sorularını değerlendiriyor
Başkent'te tıra çarpan 2 asker hayatını kaybetti
Kritik yargılamanın hakimleri dağıtıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
chp'li 59 il başkanının kurultaya karşı çıkması 6
en güzel an 3
toyota 2
Varligida yokluguda bir insan 5
yalancı yarim 1
fareler ve insanlar 3
ulaşgkc 1
ankaragücü 3
modern toplum insanının problemleri 1
kanlı ay tutulması 3
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam