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TSK selden kurtardığı vatandaşların fotoğraflarını paylaştı

Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterin pilotları, kanyon içinden geçen derenin taşması sonucu mahsur kalan vatandaşları zorlu hava şartlarına rağmen kurtarmayı başardı
28 Temmuz 2018 19:46
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TSK selden kurtardığı vatandaşların fotoğraflarını paylaştı

Kara Kuvvetleri Komutanlığına (KKK) ait helikopterin pilotları, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde derenin taşkını sonucu mahsur kalan vatandaşları, zorlu hava şartlarına rağmen kurtardı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Ballıkayalar Tabiat Parkı'na piknik yapmak için giden bazı vatandaşlar, kanyonun içinden geçen derenin yoğun yağış nedeniyle taşması sonucu mahsur kaldı.

Kurtarma faaliyeti için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter İstanbul'dan bölgeye sevk edildi.

Arama kurtarma faaliyetlerine katılan helikopterin pilotları, şiddetli fırtına ve yoğun yağışa rağmen bölgede incelemelerde bulundu.

Mahsur kalan vatandaşların bulunduğu bölgeleri tespit eden helikopter pilotları, ilk olarak biri çocuk 6 kişinin bulunduğu bölgeye intikal etti.

Zorlu hava şartlarına rağmen söz konusu alana iniş yapmayı başaran helikopter pilotları, ulaşılması güç olan bölgeden vatandaşları helikopterle tahliye ederek kurtardı.

Öte yandan mahsur kalanların kurtarılması için yer ekiplerine havadan yönlendirmelerde bulunan pilotlar, vatandaşlara ulaşılmasına büyük katkı sundu.

Pilotların yönlendirmeleri sayesinde 2'si çocuk 4 kişi daha kurtarıldı.

Helikopterle arama-kurtarma faaliyetlerinin kısa sürede sonuçlanmasını sağlayan pilotların, diğer görevliler ve ekiplerle koordinasyonu sonucu toplam 10 kişi mahsur kaldıkları alanlardan tahliye edildi.

- Kurtarılan vatandaşlardan teşekkür

Kurtarılan vatandaşlar, pilotların kahramanlıkları sayesinde kısa sürede bulundukları bölgeden çıkarıldıklarını belirterek pilotlara teşekkür ettiler.

Dün Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kanyon içinden geçen derenin taşması bulundukları bölgede mahsur kalan kişiler, bölgeye sevk edilen ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılmıştı.
İhlas Haber Ajansı
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