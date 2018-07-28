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Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı

Ünlülerin sosyal medya hesaplarını ele geçirip, şantaj yapan hacker çetesinin yazışmaları ortaya çıktı.
28 Temmuz 2018 20:21
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Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı

Sabah Gazetesi'nden Fatih Ulaş'ın haberine göre, savcılığın delil olarak dava dosyasına koyduğu yazışmalar şaşırttı. Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Pınar Altuğ gibi ünlülere şantaj yapan ve kendilerini Ducky Layne grubu olarak tanıtan hacker'ların, WhatsApp grupları kurdukları, profillerinde de "Sosyal medya hesap uzmanı, kapanmış, silinmiş, çalınmış sayfalar kurtarılır" şeklinde tanıtımlar kullandıkları aktarıldı.

O yazışmalardan bazıları şöyle:

* Ducky (Gökyar Ş.): Ünlü diyorsanız alayı ile konuşurum 8.000 ünlü var rehberde.

* Sanık Veysel D.: Yüzlerce hesap çaldım, sizlerle beraber Solmaz Kağan hesabı en son çalıp beraber sattık, tüm sanal paramı biriktirip dünya turu attım.

* Kanka: Bakırköy'de butikçiyi hackledim, az para veriyorlar, eskisi gibi değil, kurtarmaya 4.000 fiyat çekiyorum zorla 3'e indiriyorlar.

* A.Halit Ç.: Kanka adamlar numaramı bulup bana yazıyor, parayı aldın bari hesabı ver diye.
Sabah
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