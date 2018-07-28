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Kayalıklardan düşen itfaiye eri ağır yaralandı

Karaisalı ilçesindeki Barak Dağı'nda kayalıklardan düşerek yaralanan itfaiye görevlisinin kurtarılması için AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi
28 Temmuz 2018 20:31
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Kayalıklardan düşen itfaiye eri ağır yaralandı

Adana'nın Karaisalı ilçesindeki Barak Dağı'nda kayalıklardan düşerek yaralanan itfaiye görevlisinin kurtarılması için AFAD ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Barak Dağı'na çıkan Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiye eri Mehmet Çetinkaya (46), kayalıklardan düşerek yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Çetinkaya'yı kurtarmak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı
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