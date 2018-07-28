|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kayalıklardan düşen itfaiye eri ağır yaralandı
Karaisalı ilçesindeki Barak Dağı'nda kayalıklardan düşerek yaralanan itfaiye görevlisinin kurtarılması için AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi
Adana'nın Karaisalı ilçesindeki Barak Dağı'nda kayalıklardan düşerek yaralanan itfaiye görevlisinin kurtarılması için AFAD ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Barak Dağı'na çıkan Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiye eri Mehmet Çetinkaya (46), kayalıklardan düşerek yaralandı.
Olayın bildirilmesi üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, Çetinkaya'yı kurtarmak için çalışma başlattı.
Bu haber 192 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI