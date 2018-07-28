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Zengin Türklerin yeni adresi: 85 bin kişi ev aldı

Son yıllarda Türklerin Londra'ya ilgisinin ciddi şekilde arttığı belirtiliyor. Öyle ki rakamlara bakıldığında son 2 yılda emlak almak için bölgede araştırma yapan Türk yatırımcı sayısı yüzde 297 artmış durumda. Londra'daki geçici fiyat düşüşünü fırsat olarak görüp alım yapan Türk sayısının ise 85 bini bulduğu belirtiliyor.
28 Temmuz 2018 20:36
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Zengin Türklerin yeni adresi: 85 bin kişi ev aldı

Allytta Emlak Danışmanlığı Üst Yöneticisi (CEO) Neşe Jenkins, son yıllarda Türklerin Londra'ya ilgisinin ciddi şekilde arttığını, pek çok Türk yatırımcının geçici fiyat düşüşünü fırsat olarak değerlendirdiğini ve alıma geçtiğini, son 2 yılda emlak almak için kendilerine ulaşan Türk yatırımcı sayısında yüzde 297 artış yaşandığını bildirdi.

85 BİN TÜRK EV SATIN ALDI

Jenkins, "Kaç Türk'ün Londra'dan konut aldığını kesin olarak bilmiyoruz. Ancak araştırmalarımıza göre, son 5 yılda 85 bin Türk'ün Londra'dan ev aldığını düşünüyoruz. Ayrıca resmi verilere göre, son 5 yılda 17 bin Türk İngiltere'ye göç etti." dedi.

DÜNYANIN ÖNDE GELEN ZENGİNLERİNİN TERCİH ETTİĞİ BÖLGE

Neşe Jenkins, yaptığı açıklamada, dünyanın her yerinden gayrimenkul alıcılarının Londra'ya geldiğini, alımların iki ana amacının "yatırım" ve "oturum" olduğunu ifade ederek, Londra'da her yıl bölgede yüz binlerce gayrimenkulün el değiştirdiğini, milyarlarca sterlinlik konut satıldığını, dünyanın önde gelen zenginlerinin de buradan konut aldığını anlattı.

YÜZDE 500 ARTTI

Londra emlak pazarının son 20 yılda çok hızlı büyüdüğünü, Ocak 1998'de 98 bin sterlin olan averaj fiyatların neredeyse yüzde 500'lük artışla Ocak 2018'de 485 bin sterline yükseldiğini belirten Jenkins, aynı dönemde İngiltere genelindeki averaj emlak fiyatlarının 227 bin sterline yükseldiğini, bu rakamların Londra'nın cazibesini ortaya koyduğunu söyledi.

'TÜRKLER ORTALAMA 1 MİLYON STERLİN HARCIYOR'

Neşe Jenkins, Türklerin eskiden bu yana Londra'ya ilgisinin fazla olduğunu ifade ederek, Türk yatırımcıların Londra'da en çok Chelsea bölgesini tercih ettiğini söyledi.

Londra'da 375 bin ila 400 bin sterlin aralığından başlayarak konut alınabildiğini ancak bu rakamlarla sadece 1 1 dairenin alınabileceğini belirten Jenkins, Türklerin genellikle Londra'ya gidip geldikçe kalmak için 2 1 apartman dairesi almayı tercih ettiğini, ayrıca yatırım ve çocuğunu okutmak için de Londra'da konut aldığını bildirdi.

Jenkins, "Türklerin Londra'da ev almak için ayırdığı tutar ortalama 1 milyon sterlin. Bunun daha düşüğünü de, daha yükseğini de gördük. Ama ortalama rakam 1 milyon sterlin diyebiliriz." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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