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Çocuğun boğazında 'gazlı bez' unutan doktora suç duyurusu

TRABZON'da, bademcik ameliyatı sırasında boğazında 15 santimetre uzunluğunda sargı bezi unutulduğu öne sürülen 3 yaşındaki Beria Su Kolcu'nun ailesi, ameliyatı gerçekleştiren doktor M.İ. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
28 Temmuz 2018 20:41
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Çocuğun boğazında 'gazlı bez' unutan doktora suç duyurusu

TRABZON'da, bademcik ameliyatı sırasında boğazında 15 santimetre uzunluğunda sargı bezi unutulduğu öne sürülen 3 yaşındaki Beria Su Kolcu'nun ailesi, ameliyatı gerçekleştiren doktor M.İ. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayetin ardından doktor ile ilgili soruşturma başlatılırken, ameliyatta ihmal olduğunu ileri süren anne Büşra Kolcu ise çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu ve beyaz önlük giyen herkesten korkmaya başladığını söyledi.

Tıpta çocuklarda, bademcik iltihabı, boğaz ağrısı, boyun bölgesindeki lenf bezlerinde şişme ve ateş gibi rahatsızlıklarla görülen 'Pfapa' hastalığına tanısıyla 4 Haziran'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi gören Beria Su Kolcu (3) için doktor M.İ., ameliyat kararı verdi. Hastaneden bademcik ameliyatının ardından taburcu olan ve evlerine giden Beria Su'nun yüzünde morluklar oluştu ve ardından da nefes almakta güçlük çekmeye başlayarak fenalaştı.

Beria Su'nun babası Burak Kolcu, ilk müdahalede bulunduğu kızının boğazında beyaz bir cismin olduğunu fark etti. Baba Kolcu, elini çocuğunun boğazına sokarak cismi çıkardı. Minik kız, boğazındaki cismin çıkarılmasıyla kendine gelirken, baba Kolcu ise, kızının boğazından eliyle çıkardığı cismin gazlı bez olduğunu anlaması üzerine şaşkınlık yaşadı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Kızının ameliyatı sırasında boğazında unutulduğu öne sürdükleri katlı halde 15 santimetrelik gazlı bez için hastaneyi arayan anne Büşra Kolcu, yetkililerden aldıkları yanıt üzerine ikinci şoku yaşadıklarını söyledi. Hastane yetkililerinden kendilerine dalga geçer cinsten cevaplar verildiğini söyleyen ve doktorun kendisine 'Ramazan kafası, oruçluyuz' cevabını verdiğini belirten Büşra Kolcu, hastane ve doktor M.İ. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

'SARGI BEZİ OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Anne Büşra Kolcu, ameliyat sonrası fenalaşan kızının boğazında gazlı bez bulduklarını ifade ederek, "Kızım ameliyatı oldu. 3 gün sonra Beria hiçbir şey yememeye başladı, her aldığı yudumu kusmaya başladı. Dili büyüdü, konuşmuyordu, hiçbir şey yemiyordu. Sonrasında mide ilacını yaptılar, mide ilacından sonra da ben tekrar tetkikler yapılmasını istedim. Sonra doktor, Beria'nın bu olayı çok abarttığını, biraz sakinleşmesi gerektiğini söyledi ve bizi gece saat 00.00'da taburcu etti. Saat gece 01.00'da evimize geldik, Beria uyudu. Sabah uyandığımızda Beria mosmor bir halde, nefes alamıyordu. Babasının yaptığı müdahalelerden sonra, boğazında küçük dilinin yanında beyaz bir parça gördü. Parçayı çekip çıkardığında 15 santimetre uzunluğunda bir sargı bezi olduğunu gördük. Bunun üzerine, doktor ve hastaneyi aradık. Bizimle birçok konuda dalga geçer gibi konuştular. 'Dışkı yoluyla atabileceğini, ameliyatta unutulmuş, ramazan kafası oruç tutuyorlarmış, gibi şeyler söylendi" dedi.

'DOKTOR BİZİ HİÇ ARAMADI'

Olayın ardından doktor ile hiçbir şekilde iletişim kuramadıklarını söyleyen anne Kolcu, doktorun konuyla hiç ilgilenmediğini de belirterek, "Biz hastaneye gittiğimizde profesör M.İ. orada yoktu. Asistanlarıyla görüştük, sürekli asistanlarıyla muhatap olduk. Doktor bey bizi hiç aramadı. Beria'yı 4 gün sonrası için muayenehaneye çağırdı, 'Orada muayene edeyim, tamponun bir etkisi olmuş mu' dedi. Ben hastanede üzerine basa basa röntgen çekilmesini istedim, hala içeride bir şeyler kalıp kalmadığını bilmek adına. Bana hep 'Prosedürlerimizde böyle şeyler yok' dendi. Çıkan sargı bezi iltihapla kaplıydı, ben Beria'ya tahlil yapılmasını istedim. Verilen antibiyotiği kesmek istediler. Tahlil de yapıldığında enfeksiyon değerleri çok yüksek çıktı, antibiyotiğe tekrar başlattılar. Yani süreç, hep benim diretmelerim sonucunda ilerledi. Sonra ben Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Kızım 'evet' yaşıyor ama bundan sonra bu kadar küçük yaştaki çocuklara bu kadar ihmalkarlık yapılmış olması, bir canın kaybolmasıyla sonuçlanabilir. Böyle şeylerin yaşanmaması için sadece sesimi duyurmak istedim" diye konuştu.

'ÖNLÜK GİYEN HERKESTEN KORKMAYA BAŞLADI'

Yapılan ameliyatta ihmal olduğunu ve yaşananların ardından çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu, beyaz önlük giyen herkesten korkmaya başladığını kaydeden anne Kolcu, "Beria hiçbir şekilde, hiçbir insanı kendisine dokundurtmuyor. Ben sağlık ocağındaki takiplerine dahil götüremiyorum. Beria, beyaz önlük giyen herkesten korkmaya başladı. Psikolojisi bu durumdan çok etkilendi" dedi.
DHA
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