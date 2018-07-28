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Seçimden sonra altına talep arttı

TÜRKİYE'de İstanbul'dan sonra en çok altın takı üretiminin yapıldığı Kahramanmaraş'taki kuyumcu atölyelerinde son günlerde hareketlilik arttı. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, şu ana kadar 3 ton üretim yapıldığını ifade ederek, "Bu hareketlilik 24 Haziran seçimlerinden sonra başladı ve bizleri mutlu ediyor" dedi.
28 Temmuz 2018 20:46
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Seçimden sonra altına talep arttı

TÜRKİYE'de İstanbul'dan sonra en çok altın takı üretiminin yapıldığı Kahramanmaraş'taki kuyumcu atölyelerinde son günlerde hareketlilik arttı. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, şu ana kadar 3 ton üretim yapıldığını ifade ederek, "Bu hareketlilik 24 Haziran seçimlerinden sonra başladı ve bizleri mutlu ediyor" dedi.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, 24 ayar saf altının işlenerek bilezik, gerdanlık gibi takı ve aksesuar olarak piyasa sürüldüğü kentte 500 civarında kuyumcu atölyesinin bulunduğunu belirtti, takı üretiminde şehrin Türkiye'de çok etkili bir konuma sahip olduğunu söyledi. Birçok kişinin takıların nasıl üretildiğini bilmediğini belirten Öz, takı üretiminin çok zor ve özel yetenek gerektiren bir iş olduğuna dikkat çekti. Kahramanmaraş'ın takıda el yatkınlığı, sektöre verdiği önem nedeniyle Türkiye'de olduğu gibi dünyada da kendinden söz ettirdiğini kaydeden Öz, "2 yıl önce bir 15 Temmuz yaşadık ve akabinde bir belirsizlikten dolayı 10 tona yakın bir üretim kapasitemiz varken, 3'te 1'lere kadar, 3 ton civarına, hatta daha altına düşmüştü. Şimdi yılın ilk 6 ayını geride bıraktık, beklentimiz büyük, bir hareketlilik var. Şu anda firmalarımız üretimde 3 tonu geçti. Yıl sonuna kadar da 5 tonu yakalamayı hedefliyoruz. İnşallah bu hedeflerimizi tuttururuz. Tabi bunları tutturmak için piyasadaki istikrar da önemli. Altın fiyatlarının aşağı-yukarı çok hareketliliği sektörümüze çok olumsuz darbe vuruyor" dedi.

'24 HAZİRAN ÖNCESİ POTANSİYELİMİZ ÇOK İÇ AÇICI DEĞİLDİ'

Sektörde yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edildiğini ifade eden Hacı Mustafa Öz, 24 Haziran seçimlerinin sektöre çok önemli katkısı olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Bu hareketlilik 24 Haziran seçimlerinden sonra başladı. Ondan dolayı biraz heyecanlandık. 24 Haziran'dan önceki potansiyelimiz çok iç açıcı değildi. Ama bu kısa sürede yoğun bir talep var ve zaten bu rakamları da yükselten seçimden sonraki yoğun talep. Bu yeni kurulan hükümet veya Cumhurbaşkanlığı sistemi artık bir ekonomi olarak da bizlere yansımasını gösterecek. Zaten az önce de söylediğim gibi siparişlerin hemen artması, çalışmalarımızın hızlanması biraz da bunu gösteriyor, beklentimiz inşallah çok daha fazlası. İç piyasadaki düzelmenin ardından umuyorum ihracatta da ivme sağlanır. Özellikle Kuzey Irak'ta çok iyi bir pazarımız vardı, oradaki durumlarda bir iyileşme olur. Dubai ile şu an çalışıyoruz, ama çalışma hacmimizi daha yukarıya çekebiliriz. Firmalarımız ciddi bir şekilde gidip geliyorlar, iş bağlantısı kurmaya çalışıyorlar. inşallah onlar da ciddi bir şekilde hacimlerini yükseltirlerse Kahramanmaraş nasıl bir dondurma şehriyse, artık bu sektörde de altının da baş şehri olarak ses getireceğini umuyorum."
DHA
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