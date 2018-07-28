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Malatya'da uzman çavuş, kazara kendini vurdu

MALATYA'da, uzman çavuş Mustafa Y. (42), tabancasıyla kazara kendini vurarak yaraladı.
28 Temmuz 2018 20:56
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Malatya'da uzman çavuş, kazara kendini vurdu

MALATYA'da, uzman çavuş Mustafa Y. (42), tabancasıyla kazara kendini vurarak yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Halfettin Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit İbrahim Ahmet Sarıoğlu Sokak'taki apartmanın 3'üncü katında oturan 3 çocuk babası uzman çavuş Mustafa Y., tabancasının kazara ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

Yaralı uzman çavuş, evdekilerin ihbarıyla çağrılan sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
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