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Temizlik görevlisiydi, öğretmen olarak atandı

Muğla'nın Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne (MSKÜ) taşeron temizlik işçisi olarak işe giren, bir yandan da yarım kalan eğitimini tamamlayan 2 çocuk annesi İlkay Kayadibi , azmiyle dikkat çekti. Eğitimini aldığı piyanonun tozunu silen, işiyle öğrencilik yaşamını birlikte sürdürüp mezun olarak öğretmen olan Kayadibi, Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) yeterli puan alınca, Bitlis'te bir ortaokula müzik öğretmeni olarak atandı.
28 Temmuz 2018 21:01
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Temizlik görevlisiydi, öğretmen olarak atandı

Muğlalı İlkay Kayadibi, 1990 yılında İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü'nü kazandı. Başarılı bir öğrenci olmasına karşın okulunu tamamlamadı. 1992'de evlenen Kayadibi, iki kız çocuğu dünyaya getirdi. 2009'da ise MSKÜ'de asgari ücretle, taşeron işçi olarak işe başladı. 2012 yılında eşinden boşanan Kayadibi, 2 kızıyla birlikte baba evine döndü.

Kayadibi, üniversite yaşamına geri dönmek için 4 yıl önce aftan yararlanıp, bir arkadaşının da yardımıyla görev yaptığı MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'ne kaydını yaptırdı. Arkadaşının kayıt parasını denkleştirmesi için verdiği 20 lira ile hayalini gerçekleşmek için ilk adımı atan Kayadibi, çalıştığı üniversitede böylelikle öğrenci oldu.

EĞİTİMİNİ ALDIĞI PİYANONUN TOZUNU SİLDİ

Sabahları erken saatlerde üniversiteye gelen İlkay Kayadibi, ders saati öncesi işçi kıyafetlerini giyerek, temizlik yaptı, müzik eğitimi aldığı piyanonun tozunu sildi. Çay demledi ve çay servisi yaptı. Ders zamanında da kıyafetlerini değiştirdi, öğrenci oldu. Amfide öğrenci arkadaşlarıyla birlikte akademisyenlerden ders aldı. Dört yıl boyunca gece geç saatlere kadar ders çalışan İlkay Kayadibi, 2 ya da 3 saatlik uyku ile okula koştu. Geçen yıl müzik bölümünü bitirerek kep atan Kayadibi, hayalini süsleyen öğretmenlik mesleğinin peşini bırakmadı.

Mezun olduğu yıl KPSS'ye giren Kayadibi, 63 puan alarak 20 tercih yaptı. Geçen 23 Temmuz'da 17'nci tercihi olan Bitlis 8 Ağustos Ortaokulu'na, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müzik öğretmeni olarak ataması gerçekleşen İlkay Kayadibi, güzel haberi öğrenir öğrenmez gözyaşlarına hakim olamadı.

'GÖREVİME BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Zengin bir ailenin çocuğu olmadığı için yaşamının kolay geçmediğini ifade eden Kayadibi, "Birçok acı olay yaşadım. Sıkıntıların cenderesinden geçtim. 2009 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne taşeron işçi olarak girmiştim. Aynı üniversitenin müzik bölümünden mezun oldum. Anlatılamaz bir duygu ve keyif yaşadım. Ben yaşamımı milada benzetiyorum. 2012 yıl öncesi ve sonrası gibi. Öncesinde acı ve gözyaşı, sonrasında ise hayallerimin gerçekleştiği mutluluk vardı. Çocukluğumda hep öğretmen olmayı hayal etmiştim. 47 yaşında bu hayalimi gerçekleştirdim. Bir an önce sözleşmemi imzalayıp, görevime başlamak için sabırsızlanıyorum. Azmederek buralara geldim" dedi.

Öte yandan İlkay Kayadibi, görev yaptığı MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'i makamında ziyaret etti. Rektör Çiçek, "Arkadaşımızı azimli davranışından dolayı kutluyorum. İnsan çalıştığı zaman başaramayacağı hiçbir şey yok. İlkay Hanım bunun en güzel örneğidir" dedi.
DHA
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