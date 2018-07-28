Eski eşini bıçakladı, namusumu temizledim dedi

İZMİR'in Bornova ilçesinde, özel güvenlik görevlisi Ercan Ç. (Çiçekdağ) (39)boşandığı eşi Derya Ş.'yi (39) sokak ortasında bıçakladı. Ağır yaralanan talihsiz kadın, hastaneye kaldırılırken, yakalanan Ercan Ç. gözaltına alındı. Olay, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay bugün saat 09.00 sıralarında, Rafet Paşa Mahallesi 5180 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ercan Ç., boşandığı eşi Derya Ş.'ye, bir başkasıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle sokak ortasında bıçakla saldırdı, ardından yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Derya Ş.'yi Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Derya Ş.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli Ercan Ç. ise Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suç aleti bıçakla birlikte kıskıvrak yakalandı. Çamdibi Polis Merkezi'ne götürülen Ercan Ç., buradan çıkartılırken, Ben sadece namusumu temizledim dedi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.