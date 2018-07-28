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Ağır yara aldığı kalbi duran hasta hayata döndürüldü

Ordu'da kalbinden yaralanan ve hastane girişinde kalbi duran hasta, doktorların müdahalesi ile hayata döndürüldü.
28 Temmuz 2018 21:16
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Ağır yara aldığı kalbi duran hasta hayata döndürüldü

Ordu'da kalbinden yaralanan ve hastane girişinde kalbi duran hasta, doktorların müdahalesi ile hayata döndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam göğsünden ve karnından yaralanan 43 yaşındaki erkek hasta, ambulansla Ordu Devlet Hastanesine getirildi. Acil servise geldiğinde kalp atışları alınamayacak düzeyde olan ve kalbi duran hastaya Ordu Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. İlhan Demir kalp masajı uygulayarak ilk müdahaleyi yaptı. Kalp masajı yapılarak ameliyathaneye ulaştırılan hasta, üç dakika gibi kısa bir sürede ameliyata alındı. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Çağlar Yıldırım, Kalp Damar Cerrahi Uzmanları Opr. Dr. Melih Ürkmez ve Opr. Dr. Mihriban Yalçın, Anestezi Uzmanı Dr. Güven Serdar ve diğer sağlık personelinin hızlı ve etkin müdahalesi ile hayata döndürülen hasta, şu an yoğun bakımda takip ediliyor.

Ordu Devlet Hastanesi doktor ve sağlık çalışanlarının başarılı bir operasyona imza attıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, yaralıya acil şifa dileklerinde bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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