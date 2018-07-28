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İşte Google'a göre dünyanın en saçma binası

Google'da 'dünyanın en saçma binası' olarak arama yapıldığında ilk sırada yer alan Kahramanmaraş'taki bina kentin silüetini bozmaya devam ediyor
28 Temmuz 2018 21:36
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İşte Google'a göre dünyanın en saçma binası

Google'da 'dünyanın en saçma binası' olarak arama yapıldığında ilk sırada yer alan Kahramanmaraş'taki yarısı kullanılmayan sarı kırmızı mavi renkli bina, yüksek maliyet nedeniyle yıkılmadığı için kentin silüetini de bozmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta iş merkezi olarak yapılan 19 katlı bina, arama motoru Google'da 'dünyanın en saçma binası' olarak arandığı zaman 290 bin sonuç arasında ilk sırada yer alıyor. Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde 1994 yılında hizmete giren bina, 2 bin 110 metrekare alana kurulu sarı, mavi ve kırmızı renklerle kentin hemen hemen her yerinden görünüyor.

Yaklaşık 90 bölümden oluşan binada, Dulkadiroğlu ve Onikişubat Kaymakamlığının yanı sıra, birkaç iş yeri yer alıyor. Şehrin siluetini bozduğu iddia edilen binanın neredeyse yüzde 60'lık bölümü ise kullanılamıyor. 2011 yılında tahminen 28 milyon lira bedelle satılmak istenen ancak satılamayan bina, İl Özel İdaresi'nin kapanmasının ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine devredildi. Son yıllarda yıkılacağı söylenen binanın, ciddi masraflardan dolayı yıkılmasının ertelendiği de iddia ediliyor.

"Şehre yakıştırmıyoruz"

Binanın yıkılıp yenisinin yapılmasını isteyen vatandaşlardan Remzi Esendere, "Google'da arandığında en saçma bina olduğunu ilk defa duydum. Ama buranın yıkılıp büyük bir iş merkezi olmasını istiyorum" dedi.

Doğukan Tankurt ise, "Kullanışsız olduğunu düşünüyorum, daha işlevsel hale getirilebilirdi. Çünkü binanın asıl gövdesinin altında boş ve değerlendirilebilecek bir alan var" ifadelerini kaydetti.

Binanın modern çizgisinin olmadığını savunan Mehmet Semerci, "Şehrin silüetini bozan bir bina, biz bunu şehre yakıştırmıyoruz. Yani modern çizgisi olmayan bir bina var karşımızda" diye konuştu.

Bina içinde esnaflık yapan İslam Karagün ise güvenlik görevlilerinin olmamasından yakındı. Karagün, "Bizim binamızın içinde güvenlik görevlisinin olmaması bizim için büyük bir sıkıntı. Özellikle adres sormak isteyenler gelip bize soruyor. Tüketici Hakem Heyeti, Kaymakamlıklar gibi kurumlar binamızda hizmet veriyor. Bence binamızın bütün bölümleri kullanılıyor" dedi.

Kahramanmaraş Mimarlar Odası Başkanı Veli Çiftaslan'da, il özel idare binasının Google'da en saçma bina olarak ilk sırada yer almasının üzücü olduğunu söyledi. Kentteki inşaat mühendislerinin, mimarlar odasının binanın kentin silüetini bozacağını söylemelerine rağmen binanın yapıldığını belirterek, "Binanın projesini dahi Ankaralı mimarlar yaptı. Zamanında binanın yapılmasına karşı çıkanların bugün haklı olduğu bir zaman dilimindeyiz. İnternette baktığınızda da çarpık kentleşmeye örnek yapılar arasında gösteriliyor. Bu Kahramanmaraş için kötü bir durum tabi ki" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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