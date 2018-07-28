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Trafikte dijital bilgi dönemi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehir içi ulaşımda pratik çözümlere imza atarken, sürücülere yolculukları boyunca kolaylık sağlayacak uygulamaları da devreye soktuklarını söyledi.
28 Temmuz 2018 21:51
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Trafikte dijital bilgi dönemi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehir içi ulaşımda pratik çözümlere imza atarken, sürücülere yolculukları boyunca kolaylık sağlayacak uygulamaları da devreye soktuklarını söyledi.

Ulaşıma nefes aldıran çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşım çalışmaları çerçevesinde belirli noktalarda kullanılmaya başlanan dijital yönlendirme panolarıyla da vatandaşlara trafikte kolaylık sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımla ilgili çalışmalarından dolayı olumlu geri bildirimler aldıklarını söyleyerek, "Göreve geldiğimizden bu yana ulaşımda kilit noktalarda önemli adımlar atıyoruz. Vatandaşın hayatını kolaylaştıran uygulamalara ihtiyaçlar doğrultusunda devam edeceğiz" dedi.

Pratik uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Başkan Aktaş, "Akıllı belediyecilik çalışmalarımızla, ihtiyaç duyulan alanlara çözümler sunuyoruz. Ulaşımda da şimdilik iki noktada kullanıma başlanan dijital sistemde, elektronik mesaj panosuna yansıyan veriler, trafik akışı ve yol durumu hakkında sürücülere pratik bilgi kaynağı oluyor" diye konuştu.

Başkan Aktaş, dijital sistemi şehirdeki bütün ana arterlerde uygulamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Uygulamaya göre, Acemler Kavşağı BUSKİ önünde bulunan elektronik değişken mesaj panosunda, Organize Sanayi Bölgesi, Bademli, Mudanya, Küçük Sanayi ve Uludağ Üniversitesi seyahat süresi bilgileri yansıtılıyor. Mudanya Yolu, Bursa geliş istikameti Ata Bulvarı girişinde bulunan dijital panoya da Acemler, şehir merkezi, Küçük Sanayi ile Uludağ Üniversitesi seyahat süresi bilgileri verilmeye başlandı. Kalibrasyon çalışmalarının devam ettiği sistemle sürücüler, varış noktalarına ne kadar süre içerisinde gidebileceklerini rahatlıkla görebiliyorlar.
İhlas Haber Ajansı
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