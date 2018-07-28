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Karakola taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta Milli Jandarma Karakoluna taciz ateşi açan 2 PKK'lı terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi
28 Temmuz 2018 22:01
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Karakola taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta, karakola taciz ateşi açan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Milli Jandarma Karakoluna, bir grup PKK'lı terörist taciz ateşi açtı.

Saldırının ardından kaçan teröristleri yakalamak için İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldı.

Üçkiraz köyü kırsalında insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 2 PKK'lı terörist, bölgeye gönderilen yakın hava desteği ile etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.
Anadolu Ajansı
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