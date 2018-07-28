1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çorum'da sağanak sonrası yollar çamurla kaplandı

Çorum'un Sungurlu ve Bayat ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Bazı yollar suyun çekilmesinin ardından tamamen çamurla kaplandı.
28 Temmuz 2018 22:21
Yazdır
Çorum'da sağanak sonrası yollar çamurla kaplandı

Sungurlu ve Bayat ilçelerinde sağanak, sele neden oldu.

Sel suları nedeniyle trafikte aksamalar oldu. Yollar, suların çekilmesinin ardından çamur deryasına döndü.

Araçlarda mahsur kalan sürücüleri jandarma, Karayolları ve Özel İdaresi ekipleri kurtardı. Ekiplerin çalışmasıyla karayolunda trafik yeniden normale döndü.

Bazı tarım arazileri ise yağış nedeniyle su altında kaldı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 732 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşte Google'a göre dünyanın en saçma binası
28 Temmuz 2018 21:36		 Ücretsiz internet hizmeti beğeni topluyor
28 Temmuz 2018 20:51
Frigya Vadileri 'youtuber ve blogger'larla tanıtılıyor
28 Temmuz 2018 20:01		 Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
28 Temmuz 2018 19:11
Köy muhtarı, plansız betonlaşmaya izin vermiyor
28 Temmuz 2018 17:20		 Temmuz yağışlarıyla Meriç ve Tunca'nın debisi arttı
28 Temmuz 2018 16:55
Konya'da trafik kazaları: 9 yaralı
28 Temmuz 2018 16:48		 Saklı kalmış bir cennet, şelaleye ziyaretçi akını
28 Temmuz 2018 15:51
İstanbul'da yağmura yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı
28 Temmuz 2018 15:23		 Mardin'de trafik kazası: 1 ölü
27 Temmuz 2018 20:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlik lisans bölümünde okuyan öğrenciler için yapılan düzenlemeler
29 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
problem çözme 1
sabah sözlüğe gelen yazarların ilk iş olarak yaptıkları 3
gece yolculuğu 2
Hafta sonu yatmak 2
kodlama 2
parasız bir yaşam sürmek 2
decathlon 2
akış şeması 2
neymar 1
bahçeli'nin askıda ekmek projesi 4
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam