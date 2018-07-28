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Ordu'da inşaattan düşen işçi öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir bina inşaatının 12. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.
28 Temmuz 2018 22:31
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Ordu'da inşaattan düşen işçi öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir bina inşaatının 12. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Dolunay Mahallesi'ndeki bir bina inşaatında çalışan Erkan Yeşilot (36), dengesini kaybederek 12. kattan zemine düştü.

Diğer inşaat işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yeşilot'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Yeşilot, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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