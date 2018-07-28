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Cami avlusunda yüksek dozda uyuşturucudan öldü
Antalya'da, Alpay A. (39) cami bahçesinde koluna enjekte ettiği yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdi.
Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2895 Sokak'taki Arvallı Camii bahçesinde meydana geldi.
Camiye gelen vatandaşlar, bahçede Alpay A.'nın hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede Alpay A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Alpay A.'nın koluna enjekte ettiği yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Alpay A'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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