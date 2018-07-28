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'İstanbul'da açılan yabancı şirket sayısı yüzde 114 arttı'

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, 1 Ocak - 26 Temmuz tarihleri arasında 4 bin 637 yabancı şirketin kurulduğunu söyledi. Avdagiç, geçen yılla karşılaştırıldığında %114'lük bir artışın olduğunu kaydetti.
28 Temmuz 2018 22:48
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'İstanbul'da açılan yabancı şirket sayısı yüzde 114 arttı'

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, AA'nın 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği ve finans piyasası profesyonelleri ile buluştuğu platformu AA Finans Haberleri Terminali'nden (aafinans.com) canlı yayınlanan AA Finans Masası'na konuk oldu.

Avdagiç, Türkiye'nin bundan sonra kaliteli büyüme mottosuna dönmesi gerektiğini belirterek, iç tasarrufların artırılması, hem devlet hem de şirketler açısından daha az yabancı kaynak gerekliliğinin ortaya çıkması, üretime yönelik yatırımlara ağırlık verilmesi gerektiğini kaydetti.

Kurun hızının enflasyon oranının üzerinde artmış olmasının iş dünyası için kolay olmadığını anımsatan Avdagiç, şunları anlattı:

"İş dünyasının beklentisinin Türk lirasının döviz karşısındaki değerinin enflasyon oranıyla yakın bir bantta seyretmesi. Türk lirasının enflasyon oranlarının üzerinde değer kaybetmesi iş dünyasını da zora sokan bir konu. Türk iş dünyası 220 milyar doların üzerinde dış kaynak kullanıyor. Dolayısıyla dövizin fiyatının artmış olması dış kaynak kullanan özel sektörün de yükümlülüklerini ve TL karşılığı olarak ödemesi gereken rakamları yukarı doğru çekiyor. Buna bağlı olarak ikinci konu da finansmana erişim ve finansman maliyeti ile ilgili yaşadığımız süreç, burada da rakamlar yukarı doğru çıktı.

İktisatta gündeme gelen imkansız üçleme denen bir konu vardır, enflasyon, kur ve faizi aynı anda kontrol etmek çok mümkün değil. Buna karşılık sihirli üçleme diye bir paket ortaya koyuyoruz. Üretim, ihracat ve iç tasarruf. Bu paket ile buradaki kıskacı makul bir vadede kontrol altına alabileceğimizi düşünüyoruz. Dövizin geldiği bir seviye var ve bundan çok hızlı ve aşağı iniş beklentisinin çok gerçekçi olmayacağını düşünüyorum. Temel beklentimiz buradaki volatilitenin ortadan kalması. En azından fiyatlama, alım ve satım dengelerinin efektif olarak oluşturulabilmesi anlamında istikrarlı sürecin başlaması bizim en önemli beklentimiz. Yeni hükümet kurulduktan sonra da makul bir banta girdiğimizi görüyoruz."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına da değinen Avdagiç, "Merkez Bankasının faizleri artırmamış olmasını memnuniyetle karşıladık. Çünkü bunu artırmaya devam ettiğiniz halde ciddi bir faiz sarmalına girecektik. Görüldü ki döviz kurunda yüzde 1 civarında artış oldu, bu da yönetilebilecek bir artış. Faiz artışının yapılmamasını doğru bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki beklentimiz ek politikalarla faiz seviyesini aşağı döndürebilecek politikaların devreye girmesi. Piyasanın tabii yapısı içerisinde bu oranların aşağı doğru gelmesi." diye konuştu.

Son dönemde artan global düzeydeki korumacılık önlemlerine ilişkin soruya karşılık Avdagiç, İkinci Dünya Savaşından beri kısa vadede böyle bir yoğun sürecin içerisine girilmediğini, hep liberal dış ticaretin içinde olduklarını söyledi.

Avdagiç, bu sürecin ABD'nin yeni yönetiminin göreve gelmesiyle başladığını kaydederek, ABD ile Çin arasında yaşanan ticari sıkıntılardan bahsetti. Buna karşın ABD ile Japonya'nın, AB ile Çin'in, AB ile ABD'nin özel anlaşmalar yaptığını aktaran Avdagiç, bütün bu kavganın ardından herkesin bir pozisyon aldığını bildirdi.

Türkiye'nin bu süreci iyi analiz etmesi gerektiğini vurgulayan Avdagiç, konuya sadece negatif bakılmaması ve bunun avantaja döndürülmesi gerektiğini ifade etti.

Avdagiç, İTO seçimlerinin üzerinden yaklaşık 100 gün geçtiğini anımsatarak, bu süreçte yaptıklarından ve yapacaklarından bahsetti.

Önemli bir hedeflerinin, "İstanbul'un marka değerini yükseltmek ve girişimci dostun İstanbul imajını oturtmak" olduğunu vurgulayan Avdagiç, İstanbul markasının çok değerli olduğunu, bunu daha da yukarıya taşımak konusunda çalışma yapmak gerektiğini söyledi.

"İSTANBUL'UN EN ÇOK KONGRE YAPILAN İLK 10 ŞEHİR ARASINA SOKACAĞIZ"

Avdagiç, İstanbul'un turizm ve ticari anlamda marka değeri olduğunu belirterek, Türkiye'ye gelen yabancıların büyük kısmının ülkeye İstanbul'dan girdiğini, İstanbul'un çok ciddi sayıda turist çektiğini aktardı.

İstanbul'un bundan birkaç yıl evvel 150'nin üzerinde uluslararası kongre düzenlediğini hatırlayan Avdagiç, algıyı iyileştirme çalışmalarına bağlı olarak bu tip yüksek gelir getirici faaliyetleri devreye sokacaklarını anlatı.

Avdagiç, "2019-2021 döneminde İstanbul'u daha önce olduğu gibi dünyadaki en çok kongre yapan 10 şehrin arasına sokma noktasında çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Komitelerle sürekli görüştüklerini dile getiren Avdagiç, bu üyelerinden ve komitelerden aldıkları talepleri ilgili bakanlıklara ileteceklerini aktardı.

Avdagiç, İstanbul'un Ar-Ge ve start-up noktasında önemli bir merkez olması gerektiğini dile getirerek, İTO kapsamında Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) bulunduğunu, burada start-up şirketlerine destek verdiklerini aktardı.

Anadolu Ajansı
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